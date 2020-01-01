Wrapped QUIL (QUIL) токеномикасы
Wrapped QUIL (QUIL) туралы ақпарат
Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community.
What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think.
A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph.
Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal.
Wrapped QUIL (QUIL) токеномикасы мен бағасын талдау
Wrapped QUIL (QUIL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Wrapped QUIL (QUIL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Wrapped QUIL (QUIL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын QUIL токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша QUIL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз QUIL токеномикасын түсінген болсаңыз, QUIL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
QUIL бағасының болжамы
QUIL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің QUIL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.