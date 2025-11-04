БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Wrapped Parasail Staked PEAQ ағымдағы бағасы: 0.064893 USD. Нақты уақыттағы WSTPEAQ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WSTPEAQ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Wrapped Parasail Staked PEAQ ағымдағы бағасы: 0.064893 USD. Нақты уақыттағы WSTPEAQ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WSTPEAQ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WSTPEAQ туралы толығырақ

WSTPEAQ Баға туралы ақпарат

WSTPEAQ деген не

WSTPEAQ Ресми веб-сайт

WSTPEAQ Токеномикасы

WSTPEAQ Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Wrapped Parasail Staked PEAQ Логотип

Wrapped Parasail Staked PEAQ Баға (WSTPEAQ)

Листингтен жойылды

1 WSTPEAQ-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.064893
$0.064893$0.064893
-0.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:40:20 (UTC+8)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.064892
$ 0.064892$ 0.064892
24 сағаттық төмен
$ 0.066442
$ 0.066442$ 0.066442
24 сағаттық жоғары

$ 0.064892
$ 0.064892$ 0.064892

$ 0.066442
$ 0.066442$ 0.066442

$ 0.147635
$ 0.147635$ 0.147635

$ 0.065079
$ 0.065079$ 0.065079

-2.33%

-0.35%

-24.36%

-24.36%

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) нақты уақыттағы баға $0.064893. Соңғы 24 сағат ішінде WSTPEAQ мен $ 0.064892 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.066442 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WSTPEAQ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.147635, ал ең төменгісі — $ 0.065079.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WSTPEAQ соңғы бір сағатта -2.33% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.35%, ал соңғы 7 күнде -24.36% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Нарықтық ақпарат

$ 29.01K
$ 29.01K$ 29.01K

--
----

$ 29.01K
$ 29.01K$ 29.01K

447.10K
447.10K 447.10K

447,099.9321349327
447,099.9321349327 447,099.9321349327

Wrapped Parasail Staked PEAQ нарықтық капитализациясы $ 29.01K, тәуліктік сауда көлемі --. WSTPEAQ айналымдағы мөлшері 447.10K, жалпы мөлшері 447099.9321349327. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 29.01K.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Баға тарихы USD

Бүгін, Wrapped Parasail Staked PEAQ - USD баға өзгерісі $ -0.00023164546958114 болды.
Соңғы 30 күнде Wrapped Parasail Staked PEAQ - USD баға өзгерісі $ -0.0331425228 болды.
Соңғы 60 күнде Wrapped Parasail Staked PEAQ - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Wrapped Parasail Staked PEAQ - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00023164546958114-0.35%
30 күн$ -0.0331425228-51.07%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) деген не

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Ресурс

Ресми веб-сайт

Wrapped Parasail Staked PEAQ Баға болжамы (USD)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Wrapped Parasail Staked PEAQ.

Қазір Wrapped Parasail Staked PEAQ баға болжамын тексеріңіз!

WSTPEAQ - жергілікті валюталарға

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) токеномикасы

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WSTPEAQ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) туралы басқа сұрақтар

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WSTPEAQ бағасы — 0.064893 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WSTPEAQ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WSTPEAQ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.064893. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Wrapped Parasail Staked PEAQ үшін нарықтық капитализация қандай?
WSTPEAQ үшін нарықтық капитализация: $ 29.01K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WSTPEAQ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WSTPEAQ айналымдағы ұсынысы: 447.10K USD.
WSTPEAQ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WSTPEAQ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.147635 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WSTPEAQ бағасы қандай болды?
WSTPEAQ 0.065079 USD ATL бағасына жетті.
WSTPEAQ үшін сауда көлемі қандай?
WSTPEAQ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WSTPEAQ өседі ме?
WSTPEAQ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WSTPEAQ баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:40:20 (UTC+8)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,819.85
$106,819.85$106,819.85

+1.01%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,595.00
$3,595.00$3,595.00

+0.16%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.43
$165.43$165.43

-0.78%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0227
$1.0227$1.0227

-32.81%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,819.85
$106,819.85$106,819.85

+1.01%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,595.00
$3,595.00$3,595.00

+0.16%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.43
$165.43$165.43

-0.78%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3003
$2.3003$2.3003

-1.14%

DOGE Логотип

DOGE

DOGE

$0.16653
$0.16653$0.16653

-0.25%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0766
$0.0766$0.0766

+53.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1990
$0.1990$0.1990

-33.66%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03300
$0.03300$0.03300

+230.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000067
$0.000067$0.000067

+204.54%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007379
$0.0000007379$0.0000007379

+85.30%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001551
$0.0000000000001551$0.0000000000001551

+55.10%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1491
$0.1491$0.1491

+60.66%