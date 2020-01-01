Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) токеномикасы
Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) туралы ақпарат
What is the project about? We are the original meme token on optimism, wOptiDoge is the wrapped form of OptiDoge and is used to farm velo on Velodrome
What makes your project unique? We were the very first Meme token on optimism we deployed around 9 months ago way before the meme boom of 2023, our community is also deeply ingrained within the optimism governance ecosystem
History of your project. Initially deployed OptiDoge LPd 400b out of 420b tokens for launch, a community member sent 105b tokens to vitalik, deployed wrapper contract which currently has 101b tokens in the contract and allows our to gauge to function on velodrome. we have over 5000 holders between wOptiDoge and OptiDoge and boast over 50,000 transfers on OP!
What’s next for your project? We have deployed baseDOGE on coinbase's base chain and will be airdropping 1:1 to OptiDoge/wOptiDoge holders and LPs
What can your token be used for? Governance, Farming on velodrome and soon farming on base chain's aerodrome with baseDOGE
Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) токеномикасы мен бағасын талдау
Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын WOPTIDOGE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша WOPTIDOGE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз WOPTIDOGE токеномикасын түсінген болсаңыз, WOPTIDOGE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
