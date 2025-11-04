БиржаDEX+
Wrapped Goat Bitcoin ағымдағы бағасы: 107,393 USD. Нақты уақыттағы WGBTC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WGBTC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Wrapped Goat Bitcoin ағымдағы бағасы: 107,393 USD. Нақты уақыттағы WGBTC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WGBTC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WGBTC туралы толығырақ

WGBTC Баға туралы ақпарат

WGBTC деген не

WGBTC Токеномикасы

WGBTC Баға болжамы

Wrapped Goat Bitcoin Логотип

Wrapped Goat Bitcoin Баға (WGBTC)

1 WGBTC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$107,393
$107,393
-2.90%1D
USD
Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:40:05 (UTC+8)

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 106,728
$ 106,728
24 сағаттық төмен
$ 110,677
$ 110,677
24 сағаттық жоғары

$ 106,728
$ 106,728

$ 110,677
$ 110,677

$ 124,609
$ 124,609

$ 104,626
$ 104,626

-0.00%

-2.95%

-6.96%

-6.96%

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) нақты уақыттағы баға $107,393. Соңғы 24 сағат ішінде WGBTC мен $ 106,728 аралығында сауда жасалып, ал $ 110,677 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WGBTC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 124,609, ал ең төменгісі — $ 104,626.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WGBTC соңғы бір сағатта -0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.95%, ал соңғы 7 күнде -6.96% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Нарықтық ақпарат

$ 358.75K
$ 358.75K

--
----

$ 358.75K
$ 358.75K

3.34
3.34

3.340536808202406
3.340536808202406

Wrapped Goat Bitcoin нарықтық капитализациясы $ 358.75K, тәуліктік сауда көлемі --. WGBTC айналымдағы мөлшері 3.34, жалпы мөлшері 3.340536808202406. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 358.75K.

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Баға тарихы USD

Бүгін, Wrapped Goat Bitcoin - USD баға өзгерісі $ -3,273.4562253706 болды.
Соңғы 30 күнде Wrapped Goat Bitcoin - USD баға өзгерісі $ -12,737.9803837000 болды.
Соңғы 60 күнде Wrapped Goat Bitcoin - USD баға өзгерісі $ -2,710.2127052000 болды.
Соңғы 90 күнде Wrapped Goat Bitcoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -3,273.4562253706-2.95%
30 күн$ -12,737.9803837000-11.86%
60 күн$ -2,710.2127052000-2.52%
90 күн$ 0--

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Wrapped Goat Bitcoin Баға болжамы (USD)

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Wrapped Goat Bitcoin.

Қазір Wrapped Goat Bitcoin баға болжамын тексеріңіз!

WGBTC - жергілікті валюталарға

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) токеномикасы

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WGBTC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) туралы басқа сұрақтар

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WGBTC бағасы — 107,393 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WGBTC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WGBTC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 107,393. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Wrapped Goat Bitcoin үшін нарықтық капитализация қандай?
WGBTC үшін нарықтық капитализация: $ 358.75K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WGBTC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WGBTC айналымдағы ұсынысы: 3.34 USD.
WGBTC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WGBTC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 124,609 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WGBTC бағасы қандай болды?
WGBTC 104,626 USD ATL бағасына жетті.
WGBTC үшін сауда көлемі қандай?
WGBTC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WGBTC өседі ме?
WGBTC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WGBTC баға болжамын қарап көріңіз.
Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

