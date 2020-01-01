Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) туралы ақпарат

Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.

Ресми веб-сайт:
https://fragmetric.xyz
Whitepaper:
https://docs.fragmetric.xyz

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) токеномикасы мен бағасын талдау

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы: $ 56.14M
$ 56.14M
$ 56.14M$ 56.14M
Жалпы қамтуы:
$ 254.57K
$ 254.57K$ 254.57K
Айналымдағы қамту:
$ 254.57K
$ 254.57K$ 254.57K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау): $ 56.14M
$ 56.14M
$ 56.14M$ 56.14M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш: $ 227.41
$ 227.41
$ 227.41$ 227.41
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш: $ 100.68
$ 100.68
$ 100.68$ 100.68
Қазіргі баға:
$ 220.53
$ 220.53$ 220.53

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын WFRAGSOL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша WFRAGSOL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз WFRAGSOL токеномикасын түсінген болсаңыз, WFRAGSOL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

WFRAGSOL бағасының болжамы

WFRAGSOL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің WFRAGSOL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.