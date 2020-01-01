Wrapped Energi (WNRG) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Wrapped Energi (WNRG) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Wrapped Energi (WNRG) туралы ақпарат

Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.

Ресми веб-сайт:
https://www.energi.world/

Wrapped Energi (WNRG) токеномикасы мен бағасын талдау

Wrapped Energi (WNRG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 534.33K
$ 534.33K
$ 534.33K
Жалпы қамтуы:
$ 14.61M
$ 14.61M
Айналымдағы қамту:
$ 14.61M
$ 14.61M
$ 14.61M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 534.33K
$ 534.33K
$ 534.33K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.57
$ 1.57
$ 1.57
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.02340507
$ 0.02340507
$ 0.02340507
Қазіргі баға:
$ 0.03657756
$ 0.03657756

Wrapped Energi (WNRG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Wrapped Energi (WNRG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын WNRG токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша WNRG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз WNRG токеномикасын түсінген болсаңыз, WNRG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

WNRG бағасының болжамы

WNRG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің WNRG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.