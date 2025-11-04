БиржаDEX+
Wrapped Elephant ағымдағы бағасы: 0.00484139 USD. Нақты уақыттағы WELEPHANT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WELEPHANT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

1 WELEPHANT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00484139
-8.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Wrapped Elephant (WELEPHANT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:39:55 (UTC+8)

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00463831
24 сағаттық төмен
$ 0.00533781
24 сағаттық жоғары

$ 0.00463831
$ 0.00533781
$ 0.00642276
$ 0.00463831
+3.50%

-8.01%

-13.55%

-13.55%

Wrapped Elephant (WELEPHANT) нақты уақыттағы баға $0.00484139. Соңғы 24 сағат ішінде WELEPHANT мен $ 0.00463831 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00533781 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WELEPHANT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00642276, ал ең төменгісі — $ 0.00463831.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WELEPHANT соңғы бір сағатта +3.50% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.01%, ал соңғы 7 күнде -13.55% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Нарықтық ақпарат

$ 154.02K
--
$ 154.02K
31.81M
31.81M 31.81M

31,812,084.9349925
31,812,084.9349925 31,812,084.9349925

Wrapped Elephant нарықтық капитализациясы $ 154.02K, тәуліктік сауда көлемі --. WELEPHANT айналымдағы мөлшері 31.81M, жалпы мөлшері 31812084.9349925. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 154.02K.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Баға тарихы USD

Бүгін, Wrapped Elephant - USD баға өзгерісі $ -0.000421753917690915 болды.
Соңғы 30 күнде Wrapped Elephant - USD баға өзгерісі $ -0.0005091123 болды.
Соңғы 60 күнде Wrapped Elephant - USD баға өзгерісі $ -0.0003512752 болды.
Соңғы 90 күнде Wrapped Elephant - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000421753917690915-8.01%
30 күн$ -0.0005091123-10.51%
60 күн$ -0.0003512752-7.25%
90 күн$ 0--

Wrapped Elephant (WELEPHANT) деген не

Elephant Money is a DeFi ecosystem built around two core tokens: ELEPHANT, a fixed supply asset on BNB Chain, and WELEPHANT, its wrapped version deployed on Base for cross-chain utility. ELEPHANT is designed for long-term value through strategic supply compression and organic liquidity growth. WELEPHANT extends this value proposition to the broader DeFi landscape, enabling integrations, yield strategies, and partnerships across chains.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Wrapped Elephant Баға болжамы (USD)

Wrapped Elephant (WELEPHANT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Wrapped Elephant (WELEPHANT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Wrapped Elephant.

Қазір Wrapped Elephant баға болжамын тексеріңіз!

WELEPHANT - жергілікті валюталарға

Wrapped Elephant (WELEPHANT) токеномикасы

Wrapped Elephant (WELEPHANT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WELEPHANT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Wrapped Elephant (WELEPHANT) туралы басқа сұрақтар

Wrapped Elephant (WELEPHANT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WELEPHANT бағасы — 0.00484139 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WELEPHANT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WELEPHANT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00484139. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Wrapped Elephant үшін нарықтық капитализация қандай?
WELEPHANT үшін нарықтық капитализация: $ 154.02K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WELEPHANT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WELEPHANT айналымдағы ұсынысы: 31.81M USD.
WELEPHANT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WELEPHANT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00642276 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WELEPHANT бағасы қандай болды?
WELEPHANT 0.00463831 USD ATL бағасына жетті.
WELEPHANT үшін сауда көлемі қандай?
WELEPHANT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WELEPHANT өседі ме?
WELEPHANT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WELEPHANT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:39:55 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

