БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Wrapped Aave Plasma USDe ағымдағы бағасы: 1 USD. Нақты уақыттағы WAPLAUSDE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WAPLAUSDE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Wrapped Aave Plasma USDe ағымдағы бағасы: 1 USD. Нақты уақыттағы WAPLAUSDE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WAPLAUSDE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WAPLAUSDE туралы толығырақ

WAPLAUSDE Баға туралы ақпарат

WAPLAUSDE деген не

WAPLAUSDE Токеномикасы

WAPLAUSDE Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Wrapped Aave Plasma USDe Логотип

Wrapped Aave Plasma USDe Баға (WAPLAUSDE)

Листингтен жойылды

1 WAPLAUSDE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:50:57 (UTC+8)

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.997451
$ 0.997451$ 0.997451
24 сағаттық төмен
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 сағаттық жоғары

$ 0.997451
$ 0.997451$ 0.997451

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 0.956016
$ 0.956016$ 0.956016

+0.10%

+0.10%

-0.00%

-0.00%

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) нақты уақыттағы баға $1. Соңғы 24 сағат ішінде WAPLAUSDE мен $ 0.997451 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.001 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WAPLAUSDE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.028, ал ең төменгісі — $ 0.956016.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WAPLAUSDE соңғы бір сағатта +0.10% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.10%, ал соңғы 7 күнде -0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Нарықтық ақпарат

$ 394.26K
$ 394.26K$ 394.26K

--
----

$ 394.26K
$ 394.26K$ 394.26K

394.37K
394.37K 394.37K

394,365.1580507648
394,365.1580507648 394,365.1580507648

Wrapped Aave Plasma USDe нарықтық капитализациясы $ 394.26K, тәуліктік сауда көлемі --. WAPLAUSDE айналымдағы мөлшері 394.37K, жалпы мөлшері 394365.1580507648. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 394.26K.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Баға тарихы USD

Бүгін, Wrapped Aave Plasma USDe - USD баға өзгерісі $ +0.00096858 болды.
Соңғы 30 күнде Wrapped Aave Plasma USDe - USD баға өзгерісі $ +0.0036527000 болды.
Соңғы 60 күнде Wrapped Aave Plasma USDe - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Wrapped Aave Plasma USDe - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00096858+0.10%
30 күн$ +0.0036527000+0.37%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Wrapped Aave Plasma USDe Баға болжамы (USD)

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Wrapped Aave Plasma USDe.

Қазір Wrapped Aave Plasma USDe баға болжамын тексеріңіз!

WAPLAUSDE - жергілікті валюталарға

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) токеномикасы

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WAPLAUSDE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) туралы басқа сұрақтар

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WAPLAUSDE бағасы — 1.0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WAPLAUSDE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WAPLAUSDE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Wrapped Aave Plasma USDe үшін нарықтық капитализация қандай?
WAPLAUSDE үшін нарықтық капитализация: $ 394.26K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WAPLAUSDE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WAPLAUSDE айналымдағы ұсынысы: 394.37K USD.
WAPLAUSDE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WAPLAUSDE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.028 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WAPLAUSDE бағасы қандай болды?
WAPLAUSDE 0.956016 USD ATL бағасына жетті.
WAPLAUSDE үшін сауда көлемі қандай?
WAPLAUSDE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WAPLAUSDE өседі ме?
WAPLAUSDE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WAPLAUSDE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:50:57 (UTC+8)

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,545.05
$107,545.05$107,545.05

+1.70%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,672.36
$3,672.36$3,672.36

+2.32%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.40
$170.40$170.40

+2.19%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9708
$0.9708$0.9708

+3.09%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,545.05
$107,545.05$107,545.05

+1.70%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,672.36
$3,672.36$3,672.36

+2.32%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.40
$170.40$170.40

+2.19%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3815
$2.3815$2.3815

+2.34%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,008.56
$1,008.56$1,008.56

+2.89%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0773
$0.0773$0.0773

+54.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3918
$0.3918$0.3918

+30.60%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04480
$0.04480$0.04480

+348.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008200
$0.0000008200$0.0000008200

+105.92%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000056
$0.000056$0.000056

+154.54%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001838
$0.0000000000001838$0.0000000000001838

+83.80%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0773
$0.0773$0.0773

+54.60%