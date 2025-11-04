БиржаDEX+
Wrapped Aave Gnosis wstETH ағымдағы бағасы: 4,458.56 USD. Нақты уақыттағы WAGNOWSTETH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WAGNOWSTETH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:50:43 (UTC+8)

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 4,345.08
$ 4,345.08$ 4,345.08
24 сағаттық төмен
$ 4,749.59
$ 4,749.59$ 4,749.59
24 сағаттық жоғары

$ 4,345.08
$ 4,345.08$ 4,345.08

$ 4,749.59
$ 4,749.59$ 4,749.59

$ 5,982.55
$ 5,982.55$ 5,982.55

$ 4,345.08
$ 4,345.08$ 4,345.08

+1.13%

-5.42%

-12.24%

-12.24%

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) нақты уақыттағы баға $4,458.56. Соңғы 24 сағат ішінде WAGNOWSTETH мен $ 4,345.08 аралығында сауда жасалып, ал $ 4,749.59 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WAGNOWSTETH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 5,982.55, ал ең төменгісі — $ 4,345.08.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WAGNOWSTETH соңғы бір сағатта +1.13% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.42%, ал соңғы 7 күнде -12.24% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Нарықтық ақпарат

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

--
----

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

757.26
757.26 757.26

757.2599757763306
757.2599757763306 757.2599757763306

Wrapped Aave Gnosis wstETH нарықтық капитализациясы $ 3.38M, тәуліктік сауда көлемі --. WAGNOWSTETH айналымдағы мөлшері 757.26, жалпы мөлшері 757.2599757763306. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.38M.

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Баға тарихы USD

Бүгін, Wrapped Aave Gnosis wstETH - USD баға өзгерісі $ -255.813695762042 болды.
Соңғы 30 күнде Wrapped Aave Gnosis wstETH - USD баға өзгерісі $ -779.9573018880 болды.
Соңғы 60 күнде Wrapped Aave Gnosis wstETH - USD баға өзгерісі $ -676.0425356800 болды.
Соңғы 90 күнде Wrapped Aave Gnosis wstETH - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -255.813695762042-5.42%
30 күн$ -779.9573018880-17.49%
60 күн$ -676.0425356800-15.16%
90 күн$ 0--

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Wrapped Aave Gnosis wstETH Баға болжамы (USD)

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Wrapped Aave Gnosis wstETH.

Қазір Wrapped Aave Gnosis wstETH баға болжамын тексеріңіз!

WAGNOWSTETH - жергілікті валюталарға

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) токеномикасы

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WAGNOWSTETH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) туралы басқа сұрақтар

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WAGNOWSTETH бағасы — 4,458.56 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WAGNOWSTETH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WAGNOWSTETH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 4,458.56. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Wrapped Aave Gnosis wstETH үшін нарықтық капитализация қандай?
WAGNOWSTETH үшін нарықтық капитализация: $ 3.38M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WAGNOWSTETH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WAGNOWSTETH айналымдағы ұсынысы: 757.26 USD.
WAGNOWSTETH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WAGNOWSTETH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 5,982.55 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WAGNOWSTETH бағасы қандай болды?
WAGNOWSTETH 4,345.08 USD ATL бағасына жетті.
WAGNOWSTETH үшін сауда көлемі қандай?
WAGNOWSTETH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WAGNOWSTETH өседі ме?
WAGNOWSTETH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WAGNOWSTETH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:50:43 (UTC+8)

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

