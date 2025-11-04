БиржаDEX+
Wrapped Aave Base EURC ағымдағы бағасы: 1.18 USD. Нақты уақыттағы WABASEURC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WABASEURC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WABASEURC туралы толығырақ

WABASEURC Баға туралы ақпарат

WABASEURC деген не

WABASEURC Токеномикасы

WABASEURC Баға болжамы

Wrapped Aave Base EURC Логотип

Wrapped Aave Base EURC Баға (WABASEURC)

Листингтен жойылды

1 WABASEURC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.18
$1.18
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:49:07 (UTC+8)

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.17
$ 1.17
24 сағаттық төмен
$ 1.18
$ 1.18
24 сағаттық жоғары

$ 1.17
$ 1.17

$ 1.18
$ 1.18

$ 1.2
$ 1.2

$ 1.16
$ 1.16

+0.06%

-0.07%

-0.81%

-0.81%

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) нақты уақыттағы баға $1.18. Соңғы 24 сағат ішінде WABASEURC мен $ 1.17 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.18 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WABASEURC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.2, ал ең төменгісі — $ 1.16.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WABASEURC соңғы бір сағатта +0.06% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.07%, ал соңғы 7 күнде -0.81% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Нарықтық ақпарат

$ 107.93K
$ 107.93K

--
--

$ 107.93K
$ 107.93K

91.76K
91.76K

91,760.002367
91,760.002367

Wrapped Aave Base EURC нарықтық капитализациясы $ 107.93K, тәуліктік сауда көлемі --. WABASEURC айналымдағы мөлшері 91.76K, жалпы мөлшері 91760.002367. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 107.93K.

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Баға тарихы USD

Бүгін, Wrapped Aave Base EURC - USD баға өзгерісі $ -0.000824444090598 болды.
Соңғы 30 күнде Wrapped Aave Base EURC - USD баға өзгерісі $ -0.0211060700 болды.
Соңғы 60 күнде Wrapped Aave Base EURC - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Wrapped Aave Base EURC - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000824444090598-0.07%
30 күн$ -0.0211060700-1.78%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Wrapped Aave Base EURC Баға болжамы (USD)

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Wrapped Aave Base EURC.

Қазір Wrapped Aave Base EURC баға болжамын тексеріңіз!

WABASEURC - жергілікті валюталарға

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) токеномикасы

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WABASEURC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) туралы басқа сұрақтар

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WABASEURC бағасы — 1.18 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WABASEURC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WABASEURC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.18. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Wrapped Aave Base EURC үшін нарықтық капитализация қандай?
WABASEURC үшін нарықтық капитализация: $ 107.93K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WABASEURC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WABASEURC айналымдағы ұсынысы: 91.76K USD.
WABASEURC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WABASEURC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.2 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WABASEURC бағасы қандай болды?
WABASEURC 1.16 USD ATL бағасына жетті.
WABASEURC үшін сауда көлемі қандай?
WABASEURC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WABASEURC өседі ме?
WABASEURC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WABASEURC баға болжамын қарап көріңіз.
Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$107,647.39

$3,677.35

$170.37

$1.0001

$0.9712

