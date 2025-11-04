БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Wrapped Aave Avalanche USDC ағымдағы бағасы: 1.17 USD. Нақты уақыттағы WAAVAUSDC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WAAVAUSDC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Wrapped Aave Avalanche USDC ағымдағы бағасы: 1.17 USD. Нақты уақыттағы WAAVAUSDC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WAAVAUSDC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WAAVAUSDC туралы толығырақ

WAAVAUSDC Баға туралы ақпарат

WAAVAUSDC деген не

WAAVAUSDC Токеномикасы

WAAVAUSDC Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Wrapped Aave Avalanche USDC Логотип

Wrapped Aave Avalanche USDC Баға (WAAVAUSDC)

Листингтен жойылды

1 WAAVAUSDC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.17
$1.17$1.17
+1.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:39:21 (UTC+8)

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 сағаттық төмен
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 сағаттық жоғары

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.51
$ 1.51$ 1.51

$ 0.566241
$ 0.566241$ 0.566241

0.00%

+1.21%

-0.36%

-0.36%

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) нақты уақыттағы баға $1.17. Соңғы 24 сағат ішінде WAAVAUSDC мен $ 1.16 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.17 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WAAVAUSDC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.51, ал ең төменгісі — $ 0.566241.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WAAVAUSDC соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде +1.21%, ал соңғы 7 күнде -0.36% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Нарықтық ақпарат

$ 136.03K
$ 136.03K$ 136.03K

--
----

$ 136.03K
$ 136.03K$ 136.03K

116.30K
116.30K 116.30K

116,299.038427
116,299.038427 116,299.038427

Wrapped Aave Avalanche USDC нарықтық капитализациясы $ 136.03K, тәуліктік сауда көлемі --. WAAVAUSDC айналымдағы мөлшері 116.30K, жалпы мөлшері 116299.038427. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 136.03K.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Баға тарихы USD

Бүгін, Wrapped Aave Avalanche USDC - USD баға өзгерісі $ +0.01394632 болды.
Соңғы 30 күнде Wrapped Aave Avalanche USDC - USD баға өзгерісі $ +0.0038161890 болды.
Соңғы 60 күнде Wrapped Aave Avalanche USDC - USD баға өзгерісі $ +0.0090890280 болды.
Соңғы 90 күнде Wrapped Aave Avalanche USDC - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.01394632+1.21%
30 күн$ +0.0038161890+0.33%
60 күн$ +0.0090890280+0.78%
90 күн$ 0--

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Wrapped Aave Avalanche USDC Баға болжамы (USD)

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Wrapped Aave Avalanche USDC.

Қазір Wrapped Aave Avalanche USDC баға болжамын тексеріңіз!

WAAVAUSDC - жергілікті валюталарға

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) токеномикасы

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WAAVAUSDC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) туралы басқа сұрақтар

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WAAVAUSDC бағасы — 1.17 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WAAVAUSDC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WAAVAUSDC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.17. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Wrapped Aave Avalanche USDC үшін нарықтық капитализация қандай?
WAAVAUSDC үшін нарықтық капитализация: $ 136.03K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WAAVAUSDC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WAAVAUSDC айналымдағы ұсынысы: 116.30K USD.
WAAVAUSDC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WAAVAUSDC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.51 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WAAVAUSDC бағасы қандай болды?
WAAVAUSDC 0.566241 USD ATL бағасына жетті.
WAAVAUSDC үшін сауда көлемі қандай?
WAAVAUSDC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WAAVAUSDC өседі ме?
WAAVAUSDC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WAAVAUSDC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:39:21 (UTC+8)

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,816.52
$106,816.52$106,816.52

+1.01%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,597.35
$3,597.35$3,597.35

+0.23%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.51
$165.51$165.51

-0.73%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0280
$1.0280$1.0280

-32.46%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,816.52
$106,816.52$106,816.52

+1.01%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,597.35
$3,597.35$3,597.35

+0.23%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.51
$165.51$165.51

-0.73%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3009
$2.3009$2.3009

-1.12%

DOGE Логотип

DOGE

DOGE

$0.16664
$0.16664$0.16664

-0.19%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0772
$0.0772$0.0772

+54.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1995
$0.1995$0.1995

-33.50%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03300
$0.03300$0.03300

+230.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000063
$0.000063$0.000063

+186.36%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007693
$0.0000007693$0.0000007693

+93.19%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1497
$0.1497$0.1497

+61.31%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001581
$0.0000000000001581$0.0000000000001581

+58.10%