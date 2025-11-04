БиржаDEX+
Wrapped 0G ағымдағы бағасы: 1.28 USD. Нақты уақыттағы W0G-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. W0G баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

W0G туралы толығырақ

W0G Баға туралы ақпарат

W0G деген не

W0G Токеномикасы

W0G Баға болжамы

Wrapped 0G Логотип

Wrapped 0G Баға (W0G)

Листингтен жойылды

1 W0G-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Wrapped 0G (W0G) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:48:12 (UTC+8)

Wrapped 0G (W0G) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.94681
$ 0.94681
24 сағаттық төмен
$ 1.58
$ 1.58
24 сағаттық жоғары

$ 0.94681
$ 0.94681

$ 1.58
$ 1.58

$ 3.31
$ 3.31

$ 0.94681
$ 0.94681

+0.07%

+31.09%

-22.52%

-22.52%

Wrapped 0G (W0G) нақты уақыттағы баға $1.28. Соңғы 24 сағат ішінде W0G мен $ 0.94681 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.58 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. W0G үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 3.31, ал ең төменгісі — $ 0.94681.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, W0G соңғы бір сағатта +0.07% өзгерді, 24 сағат ішінде +31.09%, ал соңғы 7 күнде -22.52% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Wrapped 0G (W0G) Нарықтық ақпарат

$ 15.48M
$ 15.48M

--
----

$ 15.48M
$ 15.48M

12.14M
12.14M

12,139,349.0
12,139,349.0

Wrapped 0G нарықтық капитализациясы $ 15.48M, тәуліктік сауда көлемі --. W0G айналымдағы мөлшері 12.14M, жалпы мөлшері 12139349.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 15.48M.

Wrapped 0G (W0G) Баға тарихы USD

Бүгін, Wrapped 0G - USD баға өзгерісі $ +0.302447 болды.
Соңғы 30 күнде Wrapped 0G - USD баға өзгерісі $ -0.7250163200 болды.
Соңғы 60 күнде Wrapped 0G - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Wrapped 0G - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.302447+31.09%
30 күн$ -0.7250163200-56.64%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Wrapped 0G (W0G) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Wrapped 0G Баға болжамы (USD)

Wrapped 0G (W0G) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Wrapped 0G (W0G) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Wrapped 0G.

Қазір Wrapped 0G баға болжамын тексеріңіз!

W0G - жергілікті валюталарға

Wrapped 0G (W0G) токеномикасы

Wrapped 0G (W0G) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. W0G токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Wrapped 0G (W0G) туралы басқа сұрақтар

Wrapped 0G (W0G) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі W0G бағасы — 1.28 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
W0G-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
W0G-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.28. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Wrapped 0G үшін нарықтық капитализация қандай?
W0G үшін нарықтық капитализация: $ 15.48M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
W0G үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
W0G айналымдағы ұсынысы: 12.14M USD.
W0G үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
W0G барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 3.31 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) W0G бағасы қандай болды?
W0G 0.94681 USD ATL бағасына жетті.
W0G үшін сауда көлемі қандай?
W0G үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл W0G өседі ме?
W0G биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін W0G баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:48:12 (UTC+8)

Wrapped 0G (W0G) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

