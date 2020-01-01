Woofi the genius dog (WOOFI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Woofi the genius dog (WOOFI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Woofi the genius dog (WOOFI) туралы ақпарат

We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana.

the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily.

This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto

Ресми веб-сайт:
https://www.wooficoin.com/

Woofi the genius dog (WOOFI) токеномикасы мен бағасын талдау

Woofi the genius dog (WOOFI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 604.94K
Жалпы қамтуы:
$ 991.12M
Айналымдағы қамту:
$ 991.12M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 604.94K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00595592
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00061036
Woofi the genius dog (WOOFI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Woofi the genius dog (WOOFI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын WOOFI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша WOOFI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз WOOFI токеномикасын түсінген болсаңыз, WOOFI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

WOOFI бағасының болжамы

WOOFI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің WOOFI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.