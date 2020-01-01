WolfSafePoorPeople (WSPP) токеномикасы
WolfSafePoorPeople (WSPP) туралы ақпарат
What Is WolfSafePoorPeople (WSPP)? WSPP is a token that fans use to help each other with the world's poor with blockchain technology and running on Binance Smart Chain.
What makes WolfSafePoorPeople different from every other Token? We are a team of experienced blockchain developers and are willing to dedicate your time to take this project to the next level, so we can reduce poverty in the world by helping each other!
What Is Mission ? Our mission is to make the world's eyes open that humans are social creatures who are very dependent on others.For this reason, forming a good ecosystem with cryptocurrency masters will make it easier for us to help every poor person in the world.
What IS Vision ? Our vision is to reduce poverty in the world by means of which everyone has the right to have WSPP tokens that can be stored in their wallets. That way, it has helped our program in reducing poverty so that price changes will take effect as planned. After that our next program will make a large donation to every poor person in the world regardless of which country.
WolfSafePoorPeople (WSPP) токеномикасы мен бағасын талдау
WolfSafePoorPeople (WSPP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
WolfSafePoorPeople (WSPP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
WolfSafePoorPeople (WSPP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын WSPP токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша WSPP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз WSPP токеномикасын түсінген болсаңыз, WSPP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
WSPP бағасының болжамы
WSPP қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің WSPP бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.