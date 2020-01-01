Wistaverse (WISTA) токеномикасы
Wistaverse (WISTA) туралы ақпарат
Wistaverse is a platform that has been designed to enable virtual protests in the metaverse. Built as a decentralized public good, the platform is politically neutral and accessible to all, providing and facilitating a safe space for individuals to voice their opinions and engage in immersive events with their communities.
Wistaverse provides a viable alternative for those who are unable to participate in real-life protests and enables any cause to gain global support and raise decentralized funding during events. Individuals can express their messages and show solidarity with a cause through the use of avatars and digital tools such as signs, banners, and wearables.
Wistaverse's first protests will take place in The Sandbox Game, the Largest metaverse to date which boasts over 4.5 million active users. The first protest Arena is versatile and ready for event organizers to use, ensuring that each protest is unique and tailored to the specific cause being supported.
Wistaverse is also developing its own standalone metaverse application Which is set to be ready in summer 2024. Built on Polygon, The WI$TA token powers the Wistaverse experience.
Participants will be able to help their cause raise funds via donations in WI$TA during protests. For each event, the sale of avatars and other purchasable items within the ecosystem will help raise additional funds for the cause. Wistaverse will allow community members to use their voting power to amplify donations using the treasury funds which is continuously filled by a 0.5% tax on all transactions.
Wistaverse (WISTA) токеномикасы мен бағасын талдау
Wistaverse (WISTA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Wistaverse (WISTA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Wistaverse (WISTA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын WISTA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша WISTA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз WISTA токеномикасын түсінген болсаңыз, WISTA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
WISTA бағасының болжамы
WISTA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің WISTA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.