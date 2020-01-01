WibWob (WIBWOB) токеномикасы

WibWob (WIBWOB) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, WibWob (WIBWOB) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
WibWob (WIBWOB) туралы ақпарат

WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world.

This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji.

WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools.

WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website.

https://www.wibwob.ai/

WibWob (WIBWOB) токеномикасы мен бағасын талдау

WibWob (WIBWOB) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 25.15K
Жалпы қамтуы:
$ 982.45M
Айналымдағы қамту:
$ 982.45M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 25.15K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.01022897
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
WibWob (WIBWOB) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

WibWob (WIBWOB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын WIBWOB токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша WIBWOB токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз WIBWOB токеномикасын түсінген болсаңыз, WIBWOB токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.