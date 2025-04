White Monster (WMSTER) деген не

White monster is a collective of folks who enjoy all things bodybuilding, heavy lifting and stimulants. Launched with no pre-sale, zero taxes, ownership renounced and liquidity locked. This is a community takeover and identifies as a culture & lifestyle coin

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

White Monster (WMSTER) Ресурс Ресми веб-сайт