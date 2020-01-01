Whispers Of Decay ($DCAY) токеномикасы

Whispers Of Decay ($DCAY) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Whispers Of Decay ($DCAY) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Whispers Of Decay ($DCAY) туралы ақпарат

Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets.

Ресми веб-сайт:
https://www.dcay.info
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1Yv2JwKb_3HwkS-8zPDqKb-UGqSHMVeBj/view

Whispers Of Decay ($DCAY) токеномикасы мен бағасын талдау

Whispers Of Decay ($DCAY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 42.46K
$ 42.46K$ 42.46K
Жалпы қамтуы:
$ 76.00M
$ 76.00M$ 76.00M
Айналымдағы қамту:
$ 56.87M
$ 56.87M$ 56.87M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 56.75K
$ 56.75K$ 56.75K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.01317514
$ 0.01317514$ 0.01317514
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00074673
$ 0.00074673$ 0.00074673

Whispers Of Decay ($DCAY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Whispers Of Decay ($DCAY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $DCAY токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $DCAY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $DCAY токеномикасын түсінген болсаңыз, $DCAY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$DCAY бағасының болжамы

$DCAY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $DCAY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.