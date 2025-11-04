БиржаDEX+
Weth Hedz ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы HEDZ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HEDZ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HEDZ туралы толығырақ

HEDZ Баға туралы ақпарат

HEDZ деген не

HEDZ Ресми веб-сайт

HEDZ Токеномикасы

HEDZ Баға болжамы

Weth Hedz Баға (HEDZ)

1 HEDZ-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Weth Hedz (HEDZ) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Weth Hedz (HEDZ) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.17%

+5.17%

Weth Hedz (HEDZ) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде HEDZ мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HEDZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HEDZ соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +5.17% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Weth Hedz (HEDZ) Нарықтық ақпарат

$ 9.67K
$ 9.67K$ 9.67K

--
----

$ 9.67K
$ 9.67K$ 9.67K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Weth Hedz нарықтық капитализациясы $ 9.67K, тәуліктік сауда көлемі --. HEDZ айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.67K.

Weth Hedz (HEDZ) Баға тарихы USD

Бүгін, Weth Hedz - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Weth Hedz - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Weth Hedz - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Weth Hedz - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-7.55%
60 күн$ 0-15.20%
90 күн$ 0--

Weth Hedz (HEDZ) деген не

WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you’re not on Meth, you’re probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when “candles” becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It’s a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, “Trust me, i can 2X the money I owe you ,” The ones who see a bowl of cereal and wonder if it’s tokenized yet. We’re here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it.

The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we’re not just here for the memes. We’re building utility — in our own, unhinged way.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Weth Hedz (HEDZ) Ресурс

Ресми веб-сайт

Weth Hedz Баға болжамы (USD)

Weth Hedz (HEDZ) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Weth Hedz (HEDZ) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Weth Hedz.

Қазір Weth Hedz баға болжамын тексеріңіз!

HEDZ - жергілікті валюталарға

Weth Hedz (HEDZ) токеномикасы

Weth Hedz (HEDZ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HEDZ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Weth Hedz (HEDZ) туралы басқа сұрақтар

Weth Hedz (HEDZ) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HEDZ бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HEDZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HEDZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Weth Hedz үшін нарықтық капитализация қандай?
HEDZ үшін нарықтық капитализация: $ 9.67K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HEDZ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HEDZ айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
HEDZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HEDZ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HEDZ бағасы қандай болды?
HEDZ 0 USD ATL бағасына жетті.
HEDZ үшін сауда көлемі қандай?
HEDZ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HEDZ өседі ме?
HEDZ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HEDZ баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

