Weblume AI (WLAI) токеномикасы
Weblume AI (WLAI) туралы ақпарат
Weblume AI is an AI-powered platform that radically simplifies website, smart contract, and dApp creation.
Developing blockchain apps, websites, or smart contracts traditionally requires deep technical knowledge, significant time investment, and/or substantial financial resources. This complexity often deters innovators and entrepreneurs from exploring blockchain solutions.
By automating design, code, and smart contract deployment, it removes technical barriers, slashes development time, and lowers costs.
Weblume's vision is to democratize blockchain and web developmnt, empowering anyone, regardless of skill level, to build for the decentralized web - zero coding skills required.
Weblume AI (WLAI) токеномикасы мен бағасын талдау
Weblume AI (WLAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Weblume AI (WLAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Weblume AI (WLAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын WLAI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша WLAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз WLAI токеномикасын түсінген болсаңыз, WLAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
WLAI бағасының болжамы
WLAI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің WLAI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.