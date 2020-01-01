We Love Pussy (PUSSY) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, We Love Pussy (PUSSY) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
We Love Pussy (PUSSY) туралы ақпарат

A bold new token that celebrates empowerment, freedom, and fun, embracing everyone who believes in the power of confidence and connection. More than just a meme coin, $PUSSY is about rewriting the rules of how we connect in crypto: bold, inclusive, and a little bit cheeky.

For women, it’s a symbol of ownership and celebration—taking pride in what’s yours, unapologetically. It’s about community, respect, and letting your personality shine.

For men, it’s an invitation to be part of a positive, open community that appreciates strength, humor, and individuality.

Join us as we celebrate $PUSSY with pride, respect, and a wink. Because crypto should be sexy, smart, and unstoppable.

Ресми веб-сайт:
https://welovepussy.fun/

We Love Pussy (PUSSY) токеномикасы мен бағасын талдау

We Love Pussy (PUSSY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 82.32K
Жалпы қамтуы:
$ 999.82M
Айналымдағы қамту:
$ 999.82M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 82.32K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00210094
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
We Love Pussy (PUSSY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

We Love Pussy (PUSSY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PUSSY токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PUSSY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PUSSY токеномикасын түсінген болсаңыз, PUSSY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

PUSSY бағасының болжамы

PUSSY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PUSSY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.