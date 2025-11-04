БиржаDEX+
We Love Legs ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы LEGS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LEGS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LEGS туралы толығырақ

LEGS Баға туралы ақпарат

LEGS деген не

LEGS Ресми веб-сайт

LEGS Токеномикасы

LEGS Баға болжамы

We Love Legs Логотип

We Love Legs Баға (LEGS)

Листингтен жойылды

1 LEGS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-13.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
We Love Legs (LEGS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:36:08 (UTC+8)

We Love Legs (LEGS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.75%

-13.90%

-39.47%

-39.47%

We Love Legs (LEGS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде LEGS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LEGS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LEGS соңғы бір сағатта -0.75% өзгерді, 24 сағат ішінде -13.90%, ал соңғы 7 күнде -39.47% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

We Love Legs (LEGS) Нарықтық ақпарат

$ 54.37K
$ 54.37K$ 54.37K

--
----

$ 54.37K
$ 54.37K$ 54.37K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

We Love Legs нарықтық капитализациясы $ 54.37K, тәуліктік сауда көлемі --. LEGS айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 54.37K.

We Love Legs (LEGS) Баға тарихы USD

Бүгін, We Love Legs - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде We Love Legs - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде We Love Legs - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде We Love Legs - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-13.90%
30 күн$ 0-46.77%
60 күн$ 0-70.56%
90 күн$ 0--

We Love Legs (LEGS) деген не

We Love Legs is a tongue-in-cheek meme token on Solana built purely for degen fun and ironic appreciation of legendary crypto meme culture. There’s no utility—only vibes, laughter, and community jokes. Launched via Pump.fun, it was fair-launched, 100% distributed to the public. Now tradable on Jupiter, it brings together meme lovers in a collective laugh. Symbolic, lighthearted, and entirely community-led, We Love Legs embraces the absurdity of crypto meme culture.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

We Love Legs (LEGS) Ресурс

Ресми веб-сайт

We Love Legs Баға болжамы (USD)

We Love Legs (LEGS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін We Love Legs (LEGS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: We Love Legs.

Қазір We Love Legs баға болжамын тексеріңіз!

LEGS - жергілікті валюталарға

We Love Legs (LEGS) токеномикасы

We Love Legs (LEGS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LEGS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: We Love Legs (LEGS) туралы басқа сұрақтар

We Love Legs (LEGS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LEGS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LEGS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LEGS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
We Love Legs үшін нарықтық капитализация қандай?
LEGS үшін нарықтық капитализация: $ 54.37K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LEGS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LEGS айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
LEGS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LEGS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LEGS бағасы қандай болды?
LEGS 0 USD ATL бағасына жетті.
LEGS үшін сауда көлемі қандай?
LEGS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LEGS өседі ме?
LEGS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LEGS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:36:08 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

