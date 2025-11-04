БиржаDEX+
WaterMinder ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы WMDR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WMDR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!WaterMinder ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы WMDR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WMDR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WMDR туралы толығырақ

WMDR Баға туралы ақпарат

WMDR деген не

WMDR Ресми веб-сайт

WMDR Токеномикасы

WMDR Баға болжамы

WaterMinder Логотип

WaterMinder Баға (WMDR)

Листингтен жойылды

1 WMDR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00024498
-29.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
WaterMinder (WMDR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:35:53 (UTC+8)

WaterMinder (WMDR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0
$ 0.00259935
$ 0
+1.77%

-29.07%

-27.68%

-27.68%

WaterMinder (WMDR) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде WMDR мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WMDR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00259935, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WMDR соңғы бір сағатта +1.77% өзгерді, 24 сағат ішінде -29.07%, ал соңғы 7 күнде -27.68% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

WaterMinder (WMDR) Нарықтық ақпарат

$ 244.97K
--
$ 244.97K
999.96M
999,955,996.31832
WaterMinder нарықтық капитализациясы $ 244.97K, тәуліктік сауда көлемі --. WMDR айналымдағы мөлшері 999.96M, жалпы мөлшері 999955996.31832. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 244.97K.

WaterMinder (WMDR) Баға тарихы USD

Бүгін, WaterMinder - USD баға өзгерісі $ -0.000100427525903947 болды.
Соңғы 30 күнде WaterMinder - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде WaterMinder - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде WaterMinder - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000100427525903947-29.07%
30 күн$ 0-61.36%
60 күн$ 0-45.74%
90 күн$ 0--

WaterMinder (WMDR) деген не

WaterMinder’s mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we’ve been helping people stay hydrated.

Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It’s been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor’s Choice Award and being named Apple’s Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women’s Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact.

Beyond its success in the app world, we’ve expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives.

The app’s versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android.

We’re thrilled to keep pushing the boundaries of what’s possible in health and technology.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

WaterMinder (WMDR) Ресурс

Ресми веб-сайт

WaterMinder Баға болжамы (USD)

WaterMinder (WMDR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін WaterMinder (WMDR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: WaterMinder.

Қазір WaterMinder баға болжамын тексеріңіз!

WMDR - жергілікті валюталарға

WaterMinder (WMDR) токеномикасы

WaterMinder (WMDR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WMDR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: WaterMinder (WMDR) туралы басқа сұрақтар

WaterMinder (WMDR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WMDR бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WMDR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WMDR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
WaterMinder үшін нарықтық капитализация қандай?
WMDR үшін нарықтық капитализация: $ 244.97K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WMDR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WMDR айналымдағы ұсынысы: 999.96M USD.
WMDR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WMDR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00259935 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WMDR бағасы қандай болды?
WMDR 0 USD ATL бағасына жетті.
WMDR үшін сауда көлемі қандай?
WMDR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WMDR өседі ме?
WMDR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WMDR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:35:53 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

