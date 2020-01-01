Warlords of Solana (WLOS) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Warlords of Solana (WLOS) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Warlords of Solana (WLOS) туралы ақпарат

WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release.

Ресми веб-сайт:
https://wlos.dev
Whitepaper:
https://docs.wlos.dev

Нарық капитализациясы:
$ 7.88K
Жалпы қамтуы:
$ 96.62K
Айналымдағы қамту:
$ 96.62K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 7.88K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 2.67
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.055387
Қазіргі баға:
$ 0.081573
Warlords of Solana (WLOS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Warlords of Solana (WLOS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын WLOS токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша WLOS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз WLOS токеномикасын түсінген болсаңыз, WLOS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

WLOS бағасының болжамы

WLOS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің WLOS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.