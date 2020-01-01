Wally (WALLY) токеномикасы
Wally (WALLY) туралы ақпарат
We are Team Wally, and since November 1st, we've been tirelessly building Wally as CTO, day and night! Our vision is ambitious, and we are determined to achieve it without compromise.
One of our primary goals is to establish an investment pool for our holders. This pool will directly support the Pnut Farm—a vibrant and nurturing home where Wally and his animal friends thrive. The funds raised will ensure the well-being of these animals, providing them with proper care and nourishment.
Beyond this, we are committed to significant marketing initiatives and creating an enchanting and impactful social media presence. Our journey is just beginning, and we can’t wait to bring these dreams to life with your support!
Wally (WALLY) токеномикасы мен бағасын талдау
Wally (WALLY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Wally (WALLY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Wally (WALLY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын WALLY токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша WALLY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз WALLY токеномикасын түсінген болсаңыз, WALLY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
