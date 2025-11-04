Wakehacker by Virtuals Баға (WAKEAI)
-2.89%
-14.44%
-6.94%
-6.94%
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) нақты уақыттағы баға $0.00042661. Соңғы 24 сағат ішінде WAKEAI мен $ 0.00040427 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00051152 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WAKEAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00132264, ал ең төменгісі — $ 0.00014284.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WAKEAI соңғы бір сағатта -2.89% өзгерді, 24 сағат ішінде -14.44%, ал соңғы 7 күнде -6.94% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Wakehacker by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 278.27K, тәуліктік сауда көлемі --. WAKEAI айналымдағы мөлшері 650.00M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 428.11K.
Бүгін, Wakehacker by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Wakehacker by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.0000128129 болды.
Соңғы 60 күнде Wakehacker by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0000093736 болды.
Соңғы 90 күнде Wakehacker by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.00006155998707380864 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-14.44%
|30 күн
|$ +0.0000128129
|+3.00%
|60 күн
|$ -0.0000093736
|-2.19%
|90 күн
|$ -0.00006155998707380864
|-12.61%
wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.
Core Functionality:
Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.
Service Model:
Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
