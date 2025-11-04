БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Wakehacker by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.00042661 USD. Нақты уақыттағы WAKEAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WAKEAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Wakehacker by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.00042661 USD. Нақты уақыттағы WAKEAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WAKEAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WAKEAI туралы толығырақ

WAKEAI Баға туралы ақпарат

WAKEAI деген не

WAKEAI Whitepaper

WAKEAI Ресми веб-сайт

WAKEAI Токеномикасы

WAKEAI Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Wakehacker by Virtuals Логотип

Wakehacker by Virtuals Баға (WAKEAI)

Листингтен жойылды

1 WAKEAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00042541
$0.00042541$0.00042541
-14.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:35:09 (UTC+8)

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00040427
$ 0.00040427$ 0.00040427
24 сағаттық төмен
$ 0.00051152
$ 0.00051152$ 0.00051152
24 сағаттық жоғары

$ 0.00040427
$ 0.00040427$ 0.00040427

$ 0.00051152
$ 0.00051152$ 0.00051152

$ 0.00132264
$ 0.00132264$ 0.00132264

$ 0.00014284
$ 0.00014284$ 0.00014284

-2.89%

-14.44%

-6.94%

-6.94%

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) нақты уақыттағы баға $0.00042661. Соңғы 24 сағат ішінде WAKEAI мен $ 0.00040427 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00051152 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WAKEAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00132264, ал ең төменгісі — $ 0.00014284.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WAKEAI соңғы бір сағатта -2.89% өзгерді, 24 сағат ішінде -14.44%, ал соңғы 7 күнде -6.94% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Нарықтық ақпарат

$ 278.27K
$ 278.27K$ 278.27K

--
----

$ 428.11K
$ 428.11K$ 428.11K

650.00M
650.00M 650.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Wakehacker by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 278.27K, тәуліктік сауда көлемі --. WAKEAI айналымдағы мөлшері 650.00M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 428.11K.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Баға тарихы USD

Бүгін, Wakehacker by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Wakehacker by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.0000128129 болды.
Соңғы 60 күнде Wakehacker by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0000093736 болды.
Соңғы 90 күнде Wakehacker by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.00006155998707380864 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-14.44%
30 күн$ +0.0000128129+3.00%
60 күн$ -0.0000093736-2.19%
90 күн$ -0.00006155998707380864-12.61%

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) деген не

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.

Core Functionality:

Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.

Service Model:

Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Wakehacker by Virtuals Баға болжамы (USD)

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Wakehacker by Virtuals.

Қазір Wakehacker by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

WAKEAI - жергілікті валюталарға

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) токеномикасы

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WAKEAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) туралы басқа сұрақтар

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WAKEAI бағасы — 0.00042661 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WAKEAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WAKEAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00042661. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Wakehacker by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
WAKEAI үшін нарықтық капитализация: $ 278.27K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WAKEAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WAKEAI айналымдағы ұсынысы: 650.00M USD.
WAKEAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WAKEAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00132264 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WAKEAI бағасы қандай болды?
WAKEAI 0.00014284 USD ATL бағасына жетті.
WAKEAI үшін сауда көлемі қандай?
WAKEAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WAKEAI өседі ме?
WAKEAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WAKEAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:35:09 (UTC+8)

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,870.62
$106,870.62$106,870.62

+1.06%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,597.85
$3,597.85$3,597.85

+0.24%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.61
$165.61$165.61

-0.67%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0302
$1.0302$1.0302

-32.32%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,870.62
$106,870.62$106,870.62

+1.06%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,597.85
$3,597.85$3,597.85

+0.24%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.61
$165.61$165.61

-0.67%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3027
$2.3027$2.3027

-1.04%

DOGE Логотип

DOGE

DOGE

$0.16657
$0.16657$0.16657

-0.23%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0784
$0.0784$0.0784

+56.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1996
$0.1996$0.1996

-33.46%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03342
$0.03342$0.03342

+234.20%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000072
$0.000072$0.000072

+227.27%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007693
$0.0000007693$0.0000007693

+93.19%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1551
$0.1551$0.1551

+67.13%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001561
$0.0000000000001561$0.0000000000001561

+56.10%