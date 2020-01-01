Waggle Network (WAG) токеномикасы
Waggle Network (WAG) туралы ақпарат
Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana.
Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players.
Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering.
Waggle Network (WAG) токеномикасы мен бағасын талдау
Waggle Network (WAG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Waggle Network (WAG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Waggle Network (WAG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын WAG токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша WAG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз WAG токеномикасын түсінген болсаңыз, WAG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
