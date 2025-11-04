БиржаDEX+
VR1 ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы VR1-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VR1 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

VR1 туралы толығырақ

VR1 Баға туралы ақпарат

VR1 деген не

VR1 Whitepaper

VR1 Ресми веб-сайт

VR1 Токеномикасы

VR1 Баға болжамы

VR1 Баға (VR1)

Листингтен жойылды

1 VR1-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-10.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
VR1 (VR1) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:34:50 (UTC+8)

VR1 (VR1) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03718439
$ 0.03718439$ 0.03718439

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-10.68%

-14.76%

-14.76%

VR1 (VR1) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде VR1 мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VR1 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.03718439, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VR1 соңғы бір сағатта -0.49% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.68%, ал соңғы 7 күнде -14.76% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

VR1 (VR1) Нарықтық ақпарат

$ 6.23K
$ 6.23K$ 6.23K

--
----

$ 9.15K
$ 9.15K$ 9.15K

669.03M
669.03M 669.03M

981,571,941.8791908
981,571,941.8791908 981,571,941.8791908

VR1 нарықтық капитализациясы $ 6.23K, тәуліктік сауда көлемі --. VR1 айналымдағы мөлшері 669.03M, жалпы мөлшері 981571941.8791908. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.15K.

VR1 (VR1) Баға тарихы USD

Бүгін, VR1 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде VR1 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде VR1 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде VR1 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.68%
30 күн$ 0-27.78%
60 күн$ 0-87.44%
90 күн$ 0--

VR1 (VR1) деген не

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

VR1 Баға болжамы (USD)

VR1 (VR1) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін VR1 (VR1) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: VR1.

Қазір VR1 баға болжамын тексеріңіз!

VR1 - жергілікті валюталарға

VR1 (VR1) токеномикасы

VR1 (VR1) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VR1 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: VR1 (VR1) туралы басқа сұрақтар

VR1 (VR1) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VR1 бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VR1-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VR1-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
VR1 үшін нарықтық капитализация қандай?
VR1 үшін нарықтық капитализация: $ 6.23K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VR1 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VR1 айналымдағы ұсынысы: 669.03M USD.
VR1 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VR1 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.03718439 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VR1 бағасы қандай болды?
VR1 0 USD ATL бағасына жетті.
VR1 үшін сауда көлемі қандай?
VR1 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VR1 өседі ме?
VR1 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VR1 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:34:50 (UTC+8)

VR1 (VR1) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

