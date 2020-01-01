Voyager AI (VOYAGE) токеномикасы
Voyager AI (VOYAGE) туралы ақпарат
Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities.
Voyager AI (VOYAGE) токеномикасы мен бағасын талдау
Voyager AI (VOYAGE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Voyager AI (VOYAGE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Voyager AI (VOYAGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын VOYAGE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша VOYAGE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз VOYAGE токеномикасын түсінген болсаңыз, VOYAGE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
VOYAGE бағасының болжамы
VOYAGE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің VOYAGE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.