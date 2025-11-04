Vooz Coin Баға (VOOZ)
-1.77%
-11.64%
-22.84%
-22.84%
Vooz Coin (VOOZ) нақты уақыттағы баға $0.00022653. Соңғы 24 сағат ішінде VOOZ мен $ 0.00022508 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00027142 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VOOZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00131691, ал ең төменгісі — $ 0.00022615.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VOOZ соңғы бір сағатта -1.77% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.64%, ал соңғы 7 күнде -22.84% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Vooz Coin нарықтық капитализациясы $ 226.17K, тәуліктік сауда көлемі --. VOOZ айналымдағы мөлшері 998.41M, жалпы мөлшері 998410184.147502. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 226.17K.
Бүгін, Vooz Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Vooz Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0000902091 болды.
Соңғы 60 күнде Vooz Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0001456951 болды.
Соңғы 90 күнде Vooz Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0004718457836039148 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-11.64%
|30 күн
|$ -0.0000902091
|-39.82%
|60 күн
|$ -0.0001456951
|-64.31%
|90 күн
|$ -0.0004718457836039148
|-67.56%
Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.
This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.
On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.
Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.
MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!
Vooz Coin (VOOZ) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Vooz Coin (VOOZ) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Vooz Coin.
Қазір Vooz Coin баға болжамын тексеріңіз!
Vooz Coin (VOOZ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VOOZ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар
Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар
Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі
Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар