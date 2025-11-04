БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Vooz Coin ағымдағы бағасы: 0.00022653 USD. Нақты уақыттағы VOOZ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VOOZ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Vooz Coin ағымдағы бағасы: 0.00022653 USD. Нақты уақыттағы VOOZ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VOOZ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

VOOZ туралы толығырақ

VOOZ Баға туралы ақпарат

VOOZ деген не

VOOZ Whitepaper

VOOZ Ресми веб-сайт

VOOZ Токеномикасы

VOOZ Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Vooz Coin Логотип

Vooz Coin Баға (VOOZ)

Листингтен жойылды

1 VOOZ-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00022659
$0.00022659$0.00022659
-11.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Vooz Coin (VOOZ) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:34:28 (UTC+8)

Vooz Coin (VOOZ) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00022508
$ 0.00022508$ 0.00022508
24 сағаттық төмен
$ 0.00027142
$ 0.00027142$ 0.00027142
24 сағаттық жоғары

$ 0.00022508
$ 0.00022508$ 0.00022508

$ 0.00027142
$ 0.00027142$ 0.00027142

$ 0.00131691
$ 0.00131691$ 0.00131691

$ 0.00022615
$ 0.00022615$ 0.00022615

-1.77%

-11.64%

-22.84%

-22.84%

Vooz Coin (VOOZ) нақты уақыттағы баға $0.00022653. Соңғы 24 сағат ішінде VOOZ мен $ 0.00022508 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00027142 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VOOZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00131691, ал ең төменгісі — $ 0.00022615.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VOOZ соңғы бір сағатта -1.77% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.64%, ал соңғы 7 күнде -22.84% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Vooz Coin (VOOZ) Нарықтық ақпарат

$ 226.17K
$ 226.17K$ 226.17K

--
----

$ 226.17K
$ 226.17K$ 226.17K

998.41M
998.41M 998.41M

998,410,184.147502
998,410,184.147502 998,410,184.147502

Vooz Coin нарықтық капитализациясы $ 226.17K, тәуліктік сауда көлемі --. VOOZ айналымдағы мөлшері 998.41M, жалпы мөлшері 998410184.147502. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 226.17K.

Vooz Coin (VOOZ) Баға тарихы USD

Бүгін, Vooz Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Vooz Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0000902091 болды.
Соңғы 60 күнде Vooz Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0001456951 болды.
Соңғы 90 күнде Vooz Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0004718457836039148 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-11.64%
30 күн$ -0.0000902091-39.82%
60 күн$ -0.0001456951-64.31%
90 күн$ -0.0004718457836039148-67.56%

Vooz Coin (VOOZ) деген не

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Vooz Coin (VOOZ) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Vooz Coin Баға болжамы (USD)

Vooz Coin (VOOZ) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Vooz Coin (VOOZ) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Vooz Coin.

Қазір Vooz Coin баға болжамын тексеріңіз!

VOOZ - жергілікті валюталарға

Vooz Coin (VOOZ) токеномикасы

Vooz Coin (VOOZ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VOOZ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Vooz Coin (VOOZ) туралы басқа сұрақтар

Vooz Coin (VOOZ) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VOOZ бағасы — 0.00022653 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VOOZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VOOZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00022653. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Vooz Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
VOOZ үшін нарықтық капитализация: $ 226.17K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VOOZ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VOOZ айналымдағы ұсынысы: 998.41M USD.
VOOZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VOOZ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00131691 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VOOZ бағасы қандай болды?
VOOZ 0.00022615 USD ATL бағасына жетті.
VOOZ үшін сауда көлемі қандай?
VOOZ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VOOZ өседі ме?
VOOZ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VOOZ баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:34:28 (UTC+8)

Vooz Coin (VOOZ) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,770.08
$106,770.08$106,770.08

+0.96%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,594.80
$3,594.80$3,594.80

+0.16%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.41
$165.41$165.41

-0.79%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0339
$1.0339$1.0339

-32.07%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,770.08
$106,770.08$106,770.08

+0.96%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,594.80
$3,594.80$3,594.80

+0.16%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.41
$165.41$165.41

-0.79%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2995
$2.2995$2.2995

-1.18%

DOGE Логотип

DOGE

DOGE

$0.16643
$0.16643$0.16643

-0.31%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0775
$0.0775$0.0775

+55.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1999
$0.1999$0.1999

-33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03342
$0.03342$0.03342

+234.20%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000072
$0.000072$0.000072

+227.27%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007693
$0.0000007693$0.0000007693

+93.19%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001580
$0.0000000000001580$0.0000000000001580

+58.00%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1533
$0.1533$0.1533

+65.19%