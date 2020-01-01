VNX Gold (VNXAU) токеномикасы

VNX Gold (VNXAU) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, VNX Gold (VNXAU) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
VNX Gold (VNXAU) туралы ақпарат

VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold.

This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA.

Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom.

VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=)

The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains.

Ресми веб-сайт:
https://vnx.li/

VNX Gold (VNXAU) токеномикасы мен бағасын талдау

VNX Gold (VNXAU) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M
Жалпы қамтуы:
$ 29.10K
$ 29.10K$ 29.10K
Айналымдағы қамту:
$ 29.10K
$ 29.10K$ 29.10K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 117.93
$ 117.93$ 117.93
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 51.65
$ 51.65$ 51.65
Қазіргі баға:
$ 115.96
$ 115.96$ 115.96

VNX Gold (VNXAU) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

VNX Gold (VNXAU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын VNXAU токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша VNXAU токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз VNXAU токеномикасын түсінген болсаңыз, VNXAU токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

VNXAU бағасының болжамы

VNXAU қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің VNXAU бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

