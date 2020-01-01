VNST Stablecoin (VNST) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, VNST Stablecoin (VNST) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

VNST Stablecoin (VNST) туралы ақпарат

VNST is a stablecoin backed by the Basket of Stablecoins (BoS), ensuring its reserve, not tethered to any fiat currency. This independence adds reliability to the value of VNST, free from fluctuations tied to fiat currencies. VNST aims to provide a secure, reliable solution, offering diverse choices, convenience, and expanding applications for users in the Web3 industry in Vietnam and globally.

Ресми веб-сайт:
https://vnst.io/en
Whitepaper:
https://whitepaper.vnst.io/vnst/table-of-contents/vnst-whitepaper

VNST Stablecoin (VNST) токеномикасы мен бағасын талдау

VNST Stablecoin (VNST) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 287.14K
$ 287.14K$ 287.14K
Жалпы қамтуы:
$ 7.70B
$ 7.70B$ 7.70B
Айналымдағы қамту:
$ 7.70B
$ 7.70B$ 7.70B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 287.14K
$ 287.14K$ 287.14K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

VNST Stablecoin (VNST) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

VNST Stablecoin (VNST) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын VNST токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша VNST токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз VNST токеномикасын түсінген болсаңыз, VNST токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

VNST бағасының болжамы

VNST қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің VNST бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.