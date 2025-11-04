БиржаDEX+
Vizits Coin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы VIZITS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VIZITS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Vizits Coin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы VIZITS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VIZITS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

VIZITS туралы толығырақ

VIZITS Баға туралы ақпарат

VIZITS деген не

VIZITS Ресми веб-сайт

VIZITS Токеномикасы

VIZITS Баға болжамы

Vizits Coin Логотип

Vizits Coin Баға (VIZITS)

Листингтен жойылды

1 VIZITS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Vizits Coin (VIZITS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:34:13 (UTC+8)

Vizits Coin (VIZITS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.60%

-0.60%

Vizits Coin (VIZITS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде VIZITS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VIZITS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VIZITS соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -0.60% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Vizits Coin (VIZITS) Нарықтық ақпарат

$ 38.99K
$ 38.99K$ 38.99K

--
----

$ 38.99K
$ 38.99K$ 38.99K

967.98M
967.98M 967.98M

967,975,998.688692
967,975,998.688692 967,975,998.688692

Vizits Coin нарықтық капитализациясы $ 38.99K, тәуліктік сауда көлемі --. VIZITS айналымдағы мөлшері 967.98M, жалпы мөлшері 967975998.688692. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 38.99K.

Vizits Coin (VIZITS) Баға тарихы USD

Бүгін, Vizits Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Vizits Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Vizits Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Vizits Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-25.75%
60 күн$ 0-66.52%
90 күн$ 0--

Vizits Coin (VIZITS) деген не

$VIZITS is a Solana-based meme coin created for community engagement within the social ecosystem of its official website, Vizits.io We are focused on trying to bring fresh users into crypto world, by promoting Vizits.io website where people can buy our meme coin. We utilize banners, pop-unders and rich-media ads to promote the website on web on in-app. We display detailed statistics of the website so that everyone could see the growth of the $VIZITS ecosystem.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Vizits Coin (VIZITS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Vizits Coin Баға болжамы (USD)

Vizits Coin (VIZITS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Vizits Coin (VIZITS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Vizits Coin.

Қазір Vizits Coin баға болжамын тексеріңіз!

VIZITS - жергілікті валюталарға

Vizits Coin (VIZITS) токеномикасы

Vizits Coin (VIZITS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VIZITS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Vizits Coin (VIZITS) туралы басқа сұрақтар

Vizits Coin (VIZITS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VIZITS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VIZITS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VIZITS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Vizits Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
VIZITS үшін нарықтық капитализация: $ 38.99K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VIZITS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VIZITS айналымдағы ұсынысы: 967.98M USD.
VIZITS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VIZITS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VIZITS бағасы қандай болды?
VIZITS 0 USD ATL бағасына жетті.
VIZITS үшін сауда көлемі қандай?
VIZITS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VIZITS өседі ме?
VIZITS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VIZITS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:34:13 (UTC+8)

Vizits Coin (VIZITS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

