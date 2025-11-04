БиржаDEX+
Virtuals Ventures by Virtuals ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы VVC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VVC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

VVC туралы толығырақ

VVC Баға туралы ақпарат

VVC деген не

VVC Ресми веб-сайт

VVC Токеномикасы

VVC Баға болжамы

Virtuals Ventures by Virtuals Баға (VVC)

1 VVC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00011866
$0.00011866$0.00011866
-1.80%1D
USD
Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:33:38 (UTC+8)

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3.43%

-2.82%

+16.96%

+16.96%

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде VVC мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VVC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VVC соңғы бір сағатта -3.43% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.82%, ал соңғы 7 күнде +16.96% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Нарықтық ақпарат

$ 118.66K
$ 118.66K$ 118.66K

--
----

$ 118.66K
$ 118.66K$ 118.66K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Virtuals Ventures by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 118.66K, тәуліктік сауда көлемі --. VVC айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 118.66K.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Баға тарихы USD

Бүгін, Virtuals Ventures by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Virtuals Ventures by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Virtuals Ventures by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Virtuals Ventures by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-2.82%
30 күн$ 0+246.84%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) деген не

Virtuals Ventures is an innovative arm of Virtuals, a company that has recently shifted its focus from being solely a protocol-driven entity to building a broader ecosystem, centered around artificial intelligence (AI).

https://www.virtuals.vc/

Launched as of February 26, 2025, Virtuals Ventures aims to fund and support AI teams, fostering advancements in agent infrastructure and related technologies, with a notable deployment on the Solana blockchain. This strategic pivot reflects Virtuals' ambition to not only create tools but also cultivate a thriving network of developers and projects that leverage its platform. With $VIRTUAL trading at $1.1 and boasting a market capitalization of $600 million, the company is positioning itself as a significant player in the AI and blockchain space, evidenced by its collaboration with platforms like X/Twitter on an agent framework. Virtuals Ventures represents a bold step toward empowering cutting-edge AI development while expanding its influence within the tech ecosystem, blending financial backing with a vision.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) токеномикасы

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VVC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) туралы басқа сұрақтар

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VVC бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VVC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VVC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Virtuals Ventures by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
VVC үшін нарықтық капитализация: $ 118.66K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VVC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VVC айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
VVC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VVC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VVC бағасы қандай болды?
VVC 0 USD ATL бағасына жетті.
VVC үшін сауда көлемі қандай?
VVC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VVC өседі ме?
VVC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VVC баға болжамын қарап көріңіз.
