VirtualDaos (DAOX) токеномикасы
VirtualDaos (DAOX) туралы ақпарат
At VirtualDaos, we believe that AI is the driving force behind the evolution of decentralized organizations. Our vision is centered on two core pillars:
DAO Funds: Shaping the Future of Autonomous Organizations VirtualDaos empowers DAOs to operate with unparalleled efficiency and adaptability. By integrating AI at their core, DAOs become more than communities—they evolve into intelligent, self-sustaining networks capable of making data-driven decisions and optimizing outcomes for all participants.
AI Agents: Simplifying Decentralization Our AI-powered agents transform the way users interact with web3. From automating complex tasks to providing intuitive interfaces, VirtualDaos bridges the gap between blockchain technology and mass adoption, making decentralized systems accessible to everyone.
VirtualDaos isn’t just a tool; it’s a gateway to the next generation of decentralized intelligence. Whether you're a DAO pioneer, an AI enthusiast, or a visionary seeking to shape the decentralized future, SuiAgent offers a unique opportunity to redefine what’s possible.
VirtualDaos (DAOX) токеномикасы мен бағасын талдау
VirtualDaos (DAOX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
VirtualDaos (DAOX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
VirtualDaos (DAOX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DAOX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DAOX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DAOX токеномикасын түсінген болсаңыз, DAOX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.