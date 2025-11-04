БиржаDEX+
Virtual Trade Agent ағымдағы бағасы: 0.00610483 USD. Нақты уақыттағы VTA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VTA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

$0.00610483
Virtual Trade Agent (VTA) Баға ақпараты (USD)

Virtual Trade Agent (VTA) нақты уақыттағы баға $0.00610483. Соңғы 24 сағат ішінде VTA мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VTA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.056364, ал ең төменгісі — $ 0.00601006.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VTA соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +0.49% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Virtual Trade Agent нарықтық капитализациясы $ 5.80K, тәуліктік сауда көлемі --. VTA айналымдағы мөлшері 950.18K, жалпы мөлшері 1000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.10K.

Virtual Trade Agent (VTA) Баға тарихы USD

Бүгін, Virtual Trade Agent - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Virtual Trade Agent - USD баға өзгерісі $ -0.0002948187 болды.
Соңғы 60 күнде Virtual Trade Agent - USD баға өзгерісі $ -0.0014073763 болды.
Соңғы 90 күнде Virtual Trade Agent - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0002948187-4.82%
60 күн$ -0.0014073763-23.05%
90 күн$ 0--

Virtual Trade Agent (VTA) деген не

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Virtual Trade Agent (VTA) токеномикасы

Virtual Trade Agent (VTA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VTA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Virtual Trade Agent (VTA) туралы басқа сұрақтар

Virtual Trade Agent (VTA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VTA бағасы — 0.00610483 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VTA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VTA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00610483. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Virtual Trade Agent үшін нарықтық капитализация қандай?
VTA үшін нарықтық капитализация: $ 5.80K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VTA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VTA айналымдағы ұсынысы: 950.18K USD.
VTA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VTA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.056364 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VTA бағасы қандай болды?
VTA 0.00601006 USD ATL бағасына жетті.
VTA үшін сауда көлемі қандай?
VTA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VTA өседі ме?
VTA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VTA баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

