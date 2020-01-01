ViralMind (VIRAL) токеномикасы
The ViralMind is a cutting-edge platform designed to develop, test, and refine Large Action Models (LAMs), which represent the next frontier in artificial intelligence. The platform allows users to engage in interactive tasks, guided by AI, to optimize model performance in real-world scenarios. By integrating advanced tools such as multi-user VM support, audio/video playback, and seamless task orchestration, the Training Gym streamlines the process of AI model training and deployment. Its utility lies in empowering users and agents to achieve scalable, efficient, and actionable AI solutions, paving the way for innovation in various industries.
ViralMind (VIRAL) токеномикасы мен бағасын талдау
ViralMind (VIRAL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
ViralMind (VIRAL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
ViralMind (VIRAL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын VIRAL токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша VIRAL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз VIRAL токеномикасын түсінген болсаңыз, VIRAL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
