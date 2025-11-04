БиржаDEX+
VIDT DAO ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы VIDT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VIDT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!VIDT DAO ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы VIDT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VIDT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

VIDT туралы толығырақ

VIDT Баға туралы ақпарат

VIDT деген не

VIDT Ресми веб-сайт

VIDT Токеномикасы

VIDT Баға болжамы

VIDT DAO Логотип

VIDT DAO Баға (VIDT)

Листингтен жойылды

1 VIDT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00038748
$0.00038748$0.00038748
0.00%1D
USD
VIDT DAO (VIDT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:33:01 (UTC+8)

VIDT DAO (VIDT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.072876
$ 0.072876$ 0.072876

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+392.61%

+392.61%

VIDT DAO (VIDT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде VIDT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VIDT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.072876, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VIDT соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +392.61% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

VIDT DAO (VIDT) Нарықтық ақпарат

$ 337.03K
$ 337.03K$ 337.03K

--
----

$ 387.48K
$ 387.48K$ 387.48K

869.80M
869.80M 869.80M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

VIDT DAO нарықтық капитализациясы $ 337.03K, тәуліктік сауда көлемі --. VIDT айналымдағы мөлшері 869.80M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 387.48K.

VIDT DAO (VIDT) Баға тарихы USD

Бүгін, VIDT DAO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде VIDT DAO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде VIDT DAO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде VIDT DAO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0+399.68%
60 күн$ 0+57.96%
90 күн$ 0--

VIDT DAO (VIDT) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

VIDT DAO (VIDT) Ресурс

Ресми веб-сайт

VIDT DAO Баға болжамы (USD)

VIDT DAO (VIDT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін VIDT DAO (VIDT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: VIDT DAO.

Қазір VIDT DAO баға болжамын тексеріңіз!

VIDT - жергілікті валюталарға

VIDT DAO (VIDT) токеномикасы

VIDT DAO (VIDT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VIDT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: VIDT DAO (VIDT) туралы басқа сұрақтар

VIDT DAO (VIDT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VIDT бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VIDT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VIDT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
VIDT DAO үшін нарықтық капитализация қандай?
VIDT үшін нарықтық капитализация: $ 337.03K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VIDT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VIDT айналымдағы ұсынысы: 869.80M USD.
VIDT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VIDT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.072876 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VIDT бағасы қандай болды?
VIDT 0 USD ATL бағасына жетті.
VIDT үшін сауда көлемі қандай?
VIDT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VIDT өседі ме?
VIDT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VIDT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:33:01 (UTC+8)

VIDT DAO (VIDT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

