Vibe Coding Meta ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы VIBECODER-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VIBECODER баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

VIBECODER туралы толығырақ

VIBECODER Баға туралы ақпарат

VIBECODER деген не

VIBECODER Ресми веб-сайт

VIBECODER Токеномикасы

VIBECODER Баға болжамы

Vibe Coding Meta Логотип

Vibe Coding Meta Баға (VIBECODER)

Листингтен жойылды

1 VIBECODER-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-19.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Vibe Coding Meta (VIBECODER) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:32:38 (UTC+8)

Vibe Coding Meta (VIBECODER) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.26%

-19.29%

-45.46%

-45.46%

Vibe Coding Meta (VIBECODER) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде VIBECODER мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VIBECODER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VIBECODER соңғы бір сағатта +1.26% өзгерді, 24 сағат ішінде -19.29%, ал соңғы 7 күнде -45.46% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) Нарықтық ақпарат

$ 37.33K
$ 37.33K$ 37.33K

--
----

$ 37.33K
$ 37.33K$ 37.33K

969.94M
969.94M 969.94M

969,938,675.342341
969,938,675.342341 969,938,675.342341

Vibe Coding Meta нарықтық капитализациясы $ 37.33K, тәуліктік сауда көлемі --. VIBECODER айналымдағы мөлшері 969.94M, жалпы мөлшері 969938675.342341. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 37.33K.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) Баға тарихы USD

Бүгін, Vibe Coding Meta - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Vibe Coding Meta - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Vibe Coding Meta - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Vibe Coding Meta - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-19.29%
30 күн$ 0-71.08%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Vibe Coding Meta (VIBECODER) деген не

Meta Alchemist vibe coding and building live with 0 coding experience.

Disclaimer: This token is not affiliated with any of my companies. I'm doing this strictly to inspire more people to build via vibe coding and ai tools.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Vibe Coding Meta (VIBECODER) Ресурс

Ресми веб-сайт

Vibe Coding Meta Баға болжамы (USD)

Vibe Coding Meta (VIBECODER) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Vibe Coding Meta (VIBECODER) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Vibe Coding Meta.

Қазір Vibe Coding Meta баға болжамын тексеріңіз!

VIBECODER - жергілікті валюталарға

Vibe Coding Meta (VIBECODER) токеномикасы

Vibe Coding Meta (VIBECODER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VIBECODER токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Vibe Coding Meta (VIBECODER) туралы басқа сұрақтар

Vibe Coding Meta (VIBECODER) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VIBECODER бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VIBECODER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VIBECODER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Vibe Coding Meta үшін нарықтық капитализация қандай?
VIBECODER үшін нарықтық капитализация: $ 37.33K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VIBECODER үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VIBECODER айналымдағы ұсынысы: 969.94M USD.
VIBECODER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VIBECODER барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VIBECODER бағасы қандай болды?
VIBECODER 0 USD ATL бағасына жетті.
VIBECODER үшін сауда көлемі қандай?
VIBECODER үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VIBECODER өседі ме?
VIBECODER биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VIBECODER баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:32:38 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

