veSync (VS) деген не

veSync is a community-driven ve(3,3) DEX on zkSync Era. Governance token: veSync($VS). veSync($VS) is a standard ERC-20 token, which can be traded on zkSync DEX like SyncSwap, iZumi Finance, veSync. veSync($VS) can also be locked to veVS to join protocol governance and vote to different liquidity gauges. Users' can provide liquidity on veSync to join the yield farming to earn veSync($VS) as a reward. veSync($VS) emission rate on different liquidity pool are decided by the voting result on every voting epoch.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!