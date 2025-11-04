БиржаDEX+
Verse World ағымдағы бағасы: 0.104687 USD. Нақты уақыттағы VERSE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VERSE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

VERSE туралы толығырақ

VERSE Баға туралы ақпарат

VERSE деген не

VERSE Whitepaper

VERSE Ресми веб-сайт

VERSE Токеномикасы

VERSE Баға болжамы

Verse World Логотип

Verse World Баға (VERSE)

Листингтен жойылды

1 VERSE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.104423
$0.104423$0.104423
-8.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Verse World (VERSE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:45:51 (UTC+8)

Verse World (VERSE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.102701
$ 0.102701$ 0.102701
24 сағаттық төмен
$ 0.116023
$ 0.116023$ 0.116023
24 сағаттық жоғары

$ 0.102701
$ 0.102701$ 0.102701

$ 0.116023
$ 0.116023$ 0.116023

$ 0.910916
$ 0.910916$ 0.910916

$ 0.102701
$ 0.102701$ 0.102701

+0.96%

-8.74%

-15.47%

-15.47%

Verse World (VERSE) нақты уақыттағы баға $0.104687. Соңғы 24 сағат ішінде VERSE мен $ 0.102701 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.116023 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VERSE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.910916, ал ең төменгісі — $ 0.102701.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VERSE соңғы бір сағатта +0.96% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.74%, ал соңғы 7 күнде -15.47% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Verse World (VERSE) Нарықтық ақпарат

$ 10.43M
$ 10.43M$ 10.43M

--
----

$ 104.30M
$ 104.30M$ 104.30M

100.00M
100.00M 100.00M

999,999,753.556819
999,999,753.556819 999,999,753.556819

Verse World нарықтық капитализациясы $ 10.43M, тәуліктік сауда көлемі --. VERSE айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 999999753.556819. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 104.30M.

Verse World (VERSE) Баға тарихы USD

Бүгін, Verse World - USD баға өзгерісі $ -0.0100301262329311 болды.
Соңғы 30 күнде Verse World - USD баға өзгерісі $ -0.0261108849 болды.
Соңғы 60 күнде Verse World - USD баға өзгерісі $ -0.0387829532 болды.
Соңғы 90 күнде Verse World - USD баға өзгерісі $ -0.08341086452595836 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0100301262329311-8.74%
30 күн$ -0.0261108849-24.94%
60 күн$ -0.0387829532-37.04%
90 күн$ -0.08341086452595836-44.34%

Verse World (VERSE) деген не

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

Verse World (VERSE) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Verse World Баға болжамы (USD)

Verse World (VERSE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Verse World (VERSE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Verse World.

Қазір Verse World баға болжамын тексеріңіз!

Verse World (VERSE) токеномикасы

Verse World (VERSE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VERSE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Verse World (VERSE) туралы басқа сұрақтар

Verse World (VERSE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VERSE бағасы — 0.104687 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VERSE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VERSE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.104687. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Verse World үшін нарықтық капитализация қандай?
VERSE үшін нарықтық капитализация: $ 10.43M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VERSE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VERSE айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
VERSE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VERSE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.910916 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VERSE бағасы қандай болды?
VERSE 0.102701 USD ATL бағасына жетті.
VERSE үшін сауда көлемі қандай?
VERSE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VERSE өседі ме?
VERSE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VERSE баға болжамын қарап көріңіз.
Verse World (VERSE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

