VERRA DNA ағымдағы бағасы: 0.00021986 USD. Нақты уақыттағы VDNA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VDNA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

VDNA туралы толығырақ

VDNA Баға туралы ақпарат

VDNA деген не

VDNA Ресми веб-сайт

VDNA Токеномикасы

VDNA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

VERRA DNA Логотип

VERRA DNA Баға (VDNA)

Листингтен жойылды

1 VDNA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-10.50%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
VERRA DNA (VDNA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:58:16 (UTC+8)

VERRA DNA (VDNA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+0.01%

-11.17%

-14.51%

-14.51%

VERRA DNA (VDNA) нақты уақыттағы баға $0.00021986. Соңғы 24 сағат ішінде VDNA мен $ 0.00021672 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00025357 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VDNA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01760951, ал ең төменгісі — $ 0.00019777.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VDNA соңғы бір сағатта +0.01% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.17%, ал соңғы 7 күнде -14.51% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

VERRA DNA (VDNA) Нарықтық ақпарат

--
----

VERRA DNA нарықтық капитализациясы $ 217.65K, тәуліктік сауда көлемі --. VDNA айналымдағы мөлшері 989.98M, жалпы мөлшері 989983397.0922911. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 217.65K.

VERRA DNA (VDNA) Баға тарихы USD

Бүгін, VERRA DNA - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде VERRA DNA - USD баға өзгерісі $ -0.0001601984 болды.
Соңғы 60 күнде VERRA DNA - USD баға өзгерісі $ -0.0001958685 болды.
Соңғы 90 күнде VERRA DNA - USD баға өзгерісі $ -0.004565777965528553 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-11.17%
30 күн$ -0.0001601984-72.86%
60 күн$ -0.0001958685-89.08%
90 күн$ -0.004565777965528553-95.40%

VERRA DNA (VDNA) деген не

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

VERRA DNA (VDNA) Ресурс

Ресми веб-сайт

VERRA DNA Баға болжамы (USD)

VERRA DNA (VDNA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін VERRA DNA (VDNA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: VERRA DNA.

Қазір VERRA DNA баға болжамын тексеріңіз!

VDNA - жергілікті валюталарға

VERRA DNA (VDNA) токеномикасы

VERRA DNA (VDNA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VDNA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: VERRA DNA (VDNA) туралы басқа сұрақтар

VERRA DNA (VDNA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VDNA бағасы — 0.00021986 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VDNA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VDNA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00021986. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
VERRA DNA үшін нарықтық капитализация қандай?
VDNA үшін нарықтық капитализация: $ 217.65K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VDNA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VDNA айналымдағы ұсынысы: 989.98M USD.
VDNA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VDNA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01760951 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VDNA бағасы қандай болды?
VDNA 0.00019777 USD ATL бағасына жетті.
VDNA үшін сауда көлемі қандай?
VDNA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VDNA өседі ме?
VDNA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VDNA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:58:16 (UTC+8)

VERRA DNA (VDNA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

