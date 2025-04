Veritise (VTS) деген не

Veritise is bringing back trust across individuals, enterprises, and institutions through blockchain identity verification. From a real person or company to virtually any form of digital asset, all entities can be registered, verified, authorized, validated, and tracked immutably in our blockchain. Products, CV’s, objects, documents, news, opinions, reviews, information, IP, NFTs, artworks and much more: if it is veritised, you can trust it!

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Veritise (VTS) Ресурс Ресми веб-сайт