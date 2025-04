Veritaseum (VERI) деген не

Veritaseum builds blockchain-based, peer-to-peer capital markets as software on a global scale. We enable the seamless connection of parties and assets without the need for a third or authoritarian interest. Any entity with internet access can participate in these capital markets on a peer-to-peer and one-on-one basis.

Veritaseum (VERI) Ресурс Ресми веб-сайт