Vent Finance (VENT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Vent Finance (VENT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Vent Finance (VENT) туралы ақпарат

VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole.

VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them.

  • Platform-level identity verification: simple, one-time process.
  • Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment.
  • Projects selected by the community and vetted by the team.
  • Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO)
  • Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate.
  • Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators.
  • Secure environment for trusted partners and community members to transact.
  • Trusted entity & team in compliance with international regulations.
  • Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members.
  • Project Support through Incubation Partners.

Ресми веб-сайт:
https://www.vent.finance/

Vent Finance (VENT) токеномикасы мен бағасын талдау

Vent Finance (VENT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 131.04K
$ 131.04K
Жалпы қамтуы:
$ 250.00M
$ 250.00M
Айналымдағы қамту:
$ 250.00M
$ 250.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 131.04K
$ 131.04K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.18
$ 1.18
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00052415
$ 0.00052415

Vent Finance (VENT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Vent Finance (VENT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын VENT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша VENT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз VENT токеномикасын түсінген болсаңыз, VENT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

VENT бағасының болжамы

VENT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің VENT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.