Velocis AI ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы VECAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VECAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

1 VECAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-3.20%1D
mexc
USD
Velocis AI (VECAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:32:24 (UTC+8)

Velocis AI (VECAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.22%

-11.83%

-11.83%

Velocis AI (VECAI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде VECAI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VECAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VECAI соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -3.22%, ал соңғы 7 күнде -11.83% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Velocis AI (VECAI) Нарықтық ақпарат

$ 7.10K
$ 7.10K$ 7.10K

--
----

$ 8.34K
$ 8.34K$ 8.34K

851.00M
851.00M 851.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Velocis AI нарықтық капитализациясы $ 7.10K, тәуліктік сауда көлемі --. VECAI айналымдағы мөлшері 851.00M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.34K.

Velocis AI (VECAI) Баға тарихы USD

Бүгін, Velocis AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Velocis AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Velocis AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Velocis AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-3.22%
30 күн$ 0-24.25%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Velocis AI (VECAI) деген не

Velocis AI is a next generation AI + Web3 ecosystem designed to bring intelligent, interactive, and practical AI agents into the blockchain world.

At its core, Velocis introduces virtual AI characters . not just for casual chat, but for real utility:

Veco helps developers with coding, smart contract debugging, and technical education.

Voxe focuses on crypto market analysis and sentiment tracking.

Velys guides users through Web3 culture, learning, and onboarding.

Each AI character is powered by a hybrid architecture (LLM + NLM), giving them accuracy, adaptability, and unique personalities. Users can interact in real time, save sessions as PDFs, and soon connect via wallet login to unlock premium, token powered features.

Velocis AI (VECAI) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Velocis AI Баға болжамы (USD)

Velocis AI (VECAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Velocis AI (VECAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Velocis AI.

Қазір Velocis AI баға болжамын тексеріңіз!

Velocis AI (VECAI) токеномикасы

Velocis AI (VECAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VECAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Velocis AI (VECAI) туралы басқа сұрақтар

Velocis AI (VECAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VECAI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VECAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VECAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Velocis AI үшін нарықтық капитализация қандай?
VECAI үшін нарықтық капитализация: $ 7.10K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VECAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VECAI айналымдағы ұсынысы: 851.00M USD.
VECAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VECAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VECAI бағасы қандай болды?
VECAI 0 USD ATL бағасына жетті.
VECAI үшін сауда көлемі қандай?
VECAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VECAI өседі ме?
VECAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VECAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:32:24 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

