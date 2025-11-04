БиржаDEX+
VEIL ағымдағы бағасы: 0.00157567 USD. Нақты уақыттағы VEIL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VEIL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!VEIL ағымдағы бағасы: 0.00157567 USD. Нақты уақыттағы VEIL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VEIL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

VEIL туралы толығырақ

VEIL Баға туралы ақпарат

VEIL деген не

VEIL Ресми веб-сайт

VEIL Токеномикасы

VEIL Баға болжамы

VEIL Логотип

VEIL Баға (VEIL)

Листингтен жойылды

1 VEIL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00157567
$0.00157567
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
VEIL (VEIL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:32:06 (UTC+8)

VEIL (VEIL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.510369
$ 0.510369

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

VEIL (VEIL) нақты уақыттағы баға $0.00157567. Соңғы 24 сағат ішінде VEIL мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VEIL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.510369, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VEIL соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

VEIL (VEIL) Нарықтық ақпарат

$ 235.81K
$ 235.81K

--
--

$ 275.71K
$ 275.71K

150.34M
150.34M

174,978,831.7033883
174,978,831.7033883

VEIL нарықтық капитализациясы $ 235.81K, тәуліктік сауда көлемі --. VEIL айналымдағы мөлшері 150.34M, жалпы мөлшері 174978831.7033883. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 275.71K.

VEIL (VEIL) Баға тарихы USD

Бүгін, VEIL - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде VEIL - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 60 күнде VEIL - USD баға өзгерісі $ -0.0000628173 болды.
Соңғы 90 күнде VEIL - USD баға өзгерісі $ -0.0000553283230755483 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0.00000000000.00%
60 күн$ -0.0000628173-3.98%
90 күн$ -0.0000553283230755483-3.39%

VEIL (VEIL) деген не

VEIL is an open source cryptocurrency with a world-first combination of Stealth Addressing, Confidential Transactions, RingCT and Zerocoin protocol with Bulletproofs to provide secure transaction privacy & efficiency. VEIL project is backed by an experienced team with a vision to develop the most advanced privacy focused cryptocurrency in the market.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

VEIL (VEIL) Ресурс

Ресми веб-сайт

VEIL Баға болжамы (USD)

VEIL (VEIL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін VEIL (VEIL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: VEIL.

Қазір VEIL баға болжамын тексеріңіз!

VEIL - жергілікті валюталарға

VEIL (VEIL) токеномикасы

VEIL (VEIL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VEIL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: VEIL (VEIL) туралы басқа сұрақтар

VEIL (VEIL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VEIL бағасы — 0.00157567 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VEIL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VEIL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00157567. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
VEIL үшін нарықтық капитализация қандай?
VEIL үшін нарықтық капитализация: $ 235.81K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VEIL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VEIL айналымдағы ұсынысы: 150.34M USD.
VEIL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VEIL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.510369 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VEIL бағасы қандай болды?
VEIL 0 USD ATL бағасына жетті.
VEIL үшін сауда көлемі қандай?
VEIL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VEIL өседі ме?
VEIL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VEIL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:32:06 (UTC+8)

VEIL (VEIL) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$106,596.42

$3,580.04

$164.61

$1.0000

$1.0142

$106,596.42

$3,580.04

$164.61

$2.2887

$0.16566

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0763

$0.1999

$0.03405

$0.000062

$0.0000007373

$0.0000000000001603

$0.1440

