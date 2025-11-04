БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Vault Finance ағымдағы бағасы: 0.00001488 USD. Нақты уақыттағы VFI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VFI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Vault Finance ағымдағы бағасы: 0.00001488 USD. Нақты уақыттағы VFI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VFI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

VFI туралы толығырақ

VFI Баға туралы ақпарат

VFI деген не

VFI Whitepaper

VFI Ресми веб-сайт

VFI Токеномикасы

VFI Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Vault Finance Логотип

Vault Finance Баға (VFI)

Листингтен жойылды

1 VFI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-9.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Vault Finance (VFI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:31:42 (UTC+8)

Vault Finance (VFI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00001467
$ 0.00001467$ 0.00001467
24 сағаттық төмен
$ 0.0000168
$ 0.0000168$ 0.0000168
24 сағаттық жоғары

$ 0.00001467
$ 0.00001467$ 0.00001467

$ 0.0000168
$ 0.0000168$ 0.0000168

$ 0.00017485
$ 0.00017485$ 0.00017485

$ 0.00001467
$ 0.00001467$ 0.00001467

--

-9.42%

-23.52%

-23.52%

Vault Finance (VFI) нақты уақыттағы баға $0.00001488. Соңғы 24 сағат ішінде VFI мен $ 0.00001467 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0000168 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VFI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00017485, ал ең төменгісі — $ 0.00001467.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VFI соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -9.42%, ал соңғы 7 күнде -23.52% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Vault Finance (VFI) Нарықтық ақпарат

$ 41.10K
$ 41.10K$ 41.10K

--
----

$ 74.38K
$ 74.38K$ 74.38K

2.76B
2.76B 2.76B

4,999,863,210.441463
4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

Vault Finance нарықтық капитализациясы $ 41.10K, тәуліктік сауда көлемі --. VFI айналымдағы мөлшері 2.76B, жалпы мөлшері 4999863210.441463. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 74.38K.

Vault Finance (VFI) Баға тарихы USD

Бүгін, Vault Finance - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Vault Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0000096026 болды.
Соңғы 60 күнде Vault Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0000101812 болды.
Соңғы 90 күнде Vault Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0000678315295432303 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-9.42%
30 күн$ -0.0000096026-64.53%
60 күн$ -0.0000101812-68.42%
90 күн$ -0.0000678315295432303-82.00%

Vault Finance (VFI) деген не

What Is Vault Finance? Vault Finance is a next-generation DeFi 3.0 protocol focused on delivering sustainable, real-yield rewards through a unique Multi-Vault strategy backed by revenue-generating businesses.

It was created to solve the recurring problems in decentralized finance—unsustainable APYs, weak tokenomics, poor leadership, and overreliance on hype.

By combining protocol APY, real-world income streams, and a doxxed, experienced team, VaultFi offers users a transparent, community-driven ecosystem designed for long-term value and exposure to high-potential Web3 sectors.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Vault Finance (VFI) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Vault Finance Баға болжамы (USD)

Vault Finance (VFI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Vault Finance (VFI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Vault Finance.

Қазір Vault Finance баға болжамын тексеріңіз!

VFI - жергілікті валюталарға

Vault Finance (VFI) токеномикасы

Vault Finance (VFI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VFI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Vault Finance (VFI) туралы басқа сұрақтар

Vault Finance (VFI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VFI бағасы — 0.00001488 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VFI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VFI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00001488. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Vault Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
VFI үшін нарықтық капитализация: $ 41.10K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VFI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VFI айналымдағы ұсынысы: 2.76B USD.
VFI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VFI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00017485 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VFI бағасы қандай болды?
VFI 0.00001467 USD ATL бағасына жетті.
VFI үшін сауда көлемі қандай?
VFI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VFI өседі ме?
VFI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VFI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:31:42 (UTC+8)

Vault Finance (VFI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,550.17
$106,550.17$106,550.17

+0.75%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,579.65
$3,579.65$3,579.65

-0.25%

Solana Логотип

Solana

SOL

$164.51
$164.51$164.51

-1.33%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0150
$1.0150$1.0150

-33.32%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,550.17
$106,550.17$106,550.17

+0.75%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,579.65
$3,579.65$3,579.65

-0.25%

Solana Логотип

Solana

SOL

$164.51
$164.51$164.51

-1.33%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2872
$2.2872$2.2872

-1.71%

DOGE Логотип

DOGE

DOGE

$0.16558
$0.16558$0.16558

-0.82%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0765
$0.0765$0.0765

+53.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1999
$0.1999$0.1999

-33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03297
$0.03297$0.03297

+229.70%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000059
$0.000059$0.000059

+168.18%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007373
$0.0000007373$0.0000007373

+85.15%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001593
$0.0000000000001593$0.0000000000001593

+59.30%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1465
$0.1465$0.1465

+57.86%