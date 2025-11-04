БиржаDEX+
Vanguard xStock ағымдағы бағасы: 335.59 USD. Нақты уақыттағы VTIX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VTIX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

VTIX туралы толығырақ

VTIX Баға туралы ақпарат

VTIX деген не

VTIX Whitepaper

VTIX Ресми веб-сайт

VTIX Токеномикасы

VTIX Баға болжамы

Vanguard xStock Логотип

Vanguard xStock Баға (VTIX)

Листингтен жойылды

1 VTIX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$335.59
+0.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Vanguard xStock (VTIX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:31:18 (UTC+8)

Vanguard xStock (VTIX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 333.86
24 сағаттық төмен
$ 337.15
24 сағаттық жоғары

$ 333.86
$ 337.15
$ 339.15
$ 304.19
--

+0.19%

-0.60%

-0.60%

Vanguard xStock (VTIX) нақты уақыттағы баға $335.59. Соңғы 24 сағат ішінде VTIX мен $ 333.86 аралығында сауда жасалып, ал $ 337.15 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VTIX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 339.15, ал ең төменгісі — $ 304.19.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VTIX соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде +0.19%, ал соңғы 7 күнде -0.60% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Vanguard xStock (VTIX) Нарықтық ақпарат

$ 781.91K
--
$ 8.27M
2.33K
24,635.50423708
Vanguard xStock нарықтық капитализациясы $ 781.91K, тәуліктік сауда көлемі --. VTIX айналымдағы мөлшері 2.33K, жалпы мөлшері 24635.50423708. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.27M.

Vanguard xStock (VTIX) Баға тарихы USD

Бүгін, Vanguard xStock - USD баға өзгерісі $ +0.629343 болды.
Соңғы 30 күнде Vanguard xStock - USD баға өзгерісі $ +5.4247116730 болды.
Соңғы 60 күнде Vanguard xStock - USD баға өзгерісі $ +16.3381655910 болды.
Соңғы 90 күнде Vanguard xStock - USD баға өзгерісі $ +26.4650168135344 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.629343+0.19%
30 күн$ +5.4247116730+1.62%
60 күн$ +16.3381655910+4.87%
90 күн$ +26.4650168135344+8.56%

Vanguard xStock (VTIX) деген не

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Vanguard xStock (VTIX) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Vanguard xStock Баға болжамы (USD)

Vanguard xStock (VTIX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Vanguard xStock (VTIX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Vanguard xStock.

Қазір Vanguard xStock баға болжамын тексеріңіз!

VTIX - жергілікті валюталарға

Vanguard xStock (VTIX) токеномикасы

Vanguard xStock (VTIX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VTIX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Vanguard xStock (VTIX) туралы басқа сұрақтар

Vanguard xStock (VTIX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VTIX бағасы — 335.59 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VTIX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VTIX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 335.59. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Vanguard xStock үшін нарықтық капитализация қандай?
VTIX үшін нарықтық капитализация: $ 781.91K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VTIX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VTIX айналымдағы ұсынысы: 2.33K USD.
VTIX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VTIX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 339.15 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VTIX бағасы қандай болды?
VTIX 304.19 USD ATL бағасына жетті.
VTIX үшін сауда көлемі қандай?
VTIX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VTIX өседі ме?
VTIX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VTIX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:31:18 (UTC+8)

Vanguard xStock (VTIX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

