БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
ValleyDAO ағымдағы бағасы: 0.346938 USD. Нақты уақыттағы GROW-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GROW баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!ValleyDAO ағымдағы бағасы: 0.346938 USD. Нақты уақыттағы GROW-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GROW баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GROW туралы толығырақ

GROW Баға туралы ақпарат

GROW деген не

GROW Ресми веб-сайт

GROW Токеномикасы

GROW Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

ValleyDAO Логотип

ValleyDAO Баға (GROW)

Листингтен жойылды

1 GROW-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.346826
$0.346826$0.346826
-5.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
ValleyDAO (GROW) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:45:23 (UTC+8)

ValleyDAO (GROW) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.334087
$ 0.334087$ 0.334087
24 сағаттық төмен
$ 0.371847
$ 0.371847$ 0.371847
24 сағаттық жоғары

$ 0.334087
$ 0.334087$ 0.334087

$ 0.371847
$ 0.371847$ 0.371847

$ 2.42
$ 2.42$ 2.42

$ 0.152417
$ 0.152417$ 0.152417

+0.97%

-5.57%

-10.58%

-10.58%

ValleyDAO (GROW) нақты уақыттағы баға $0.346938. Соңғы 24 сағат ішінде GROW мен $ 0.334087 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.371847 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GROW үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.42, ал ең төменгісі — $ 0.152417.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GROW соңғы бір сағатта +0.97% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.57%, ал соңғы 7 күнде -10.58% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ValleyDAO (GROW) Нарықтық ақпарат

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

--
----

$ 10.42M
$ 10.42M$ 10.42M

11.06M
11.06M 11.06M

30,050,000.0
30,050,000.0 30,050,000.0

ValleyDAO нарықтық капитализациясы $ 3.83M, тәуліктік сауда көлемі --. GROW айналымдағы мөлшері 11.06M, жалпы мөлшері 30050000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.42M.

ValleyDAO (GROW) Баға тарихы USD

Бүгін, ValleyDAO - USD баға өзгерісі $ -0.0204901144408367 болды.
Соңғы 30 күнде ValleyDAO - USD баға өзгерісі $ -0.1136433929 болды.
Соңғы 60 күнде ValleyDAO - USD баға өзгерісі $ -0.1247935986 болды.
Соңғы 90 күнде ValleyDAO - USD баға өзгерісі $ -0.0332794286496197 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0204901144408367-5.57%
30 күн$ -0.1136433929-32.75%
60 күн$ -0.1247935986-35.97%
90 күн$ -0.0332794286496197-8.75%

ValleyDAO (GROW) деген не

ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.

The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.

ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ValleyDAO (GROW) Ресурс

Ресми веб-сайт

ValleyDAO Баға болжамы (USD)

ValleyDAO (GROW) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ValleyDAO (GROW) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ValleyDAO.

Қазір ValleyDAO баға болжамын тексеріңіз!

GROW - жергілікті валюталарға

ValleyDAO (GROW) токеномикасы

ValleyDAO (GROW) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GROW токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ValleyDAO (GROW) туралы басқа сұрақтар

ValleyDAO (GROW) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GROW бағасы — 0.346938 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GROW-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GROW-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.346938. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ValleyDAO үшін нарықтық капитализация қандай?
GROW үшін нарықтық капитализация: $ 3.83M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GROW үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GROW айналымдағы ұсынысы: 11.06M USD.
GROW үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GROW барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.42 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GROW бағасы қандай болды?
GROW 0.152417 USD ATL бағасына жетті.
GROW үшін сауда көлемі қандай?
GROW үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GROW өседі ме?
GROW биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GROW баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:45:23 (UTC+8)

ValleyDAO (GROW) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,555.86
$107,555.86$107,555.86

+1.71%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,665.78
$3,665.78$3,665.78

+2.14%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.82
$169.82$169.82

+1.84%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9686
$0.9686$0.9686

+2.85%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,555.86
$107,555.86$107,555.86

+1.71%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,665.78
$3,665.78$3,665.78

+2.14%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.82
$169.82$169.82

+1.84%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3761
$2.3761$2.3761

+2.11%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,005.91
$1,005.91$1,005.91

+2.62%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0753
$0.0753$0.0753

+50.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3932
$0.3932$0.3932

+31.06%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04140
$0.04140$0.04140

+314.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000060
$0.000060$0.000060

+172.72%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007772
$0.0000007772$0.0000007772

+95.17%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001830
$0.0000000000001830$0.0000000000001830

+83.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0753
$0.0753$0.0753

+50.60%